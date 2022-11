Un poco de aire fresco no viene mal. Más en tiempos de crisis cuando los valores están todos trastocados. Eduardo Rubén Castagnino, presidente del Grupo Joven Ceferino, confirmó hace instantes que separó de la organización a la persona que cometió el aberrante delito de violación reiterada hacia su hija.

No hay que llevarse ningún tipo de laureles, pero la nota que redacté esta mañana y que la venía madurando desde hace varios días, les picó el poto a más de uno. En verdad dio sus frutos.

Celebro que Castagnino recapacitó, lo habló con sus pares y se lo comunicó a esta persona, que prefiero no dar su nombre. Es que la persona está libre, según la justicia cumplió su pena y tiene tantos derechos como lo tienen ustedes o como lo tengo yo.

Le habían dado 18 años de cárcel, cuando cumplió la mitad de la pena lo liberaron por “buena conducta”. Liberaron a un violador por buena conducta.

Celebro esta decisión. Mañana por la tarde estaré observando estos guanteos. No hay que perder estos espacios para que los chicos practiquen deporte.

Ojalá todos recapacitemos que no todo es lo mismo. Que portarse bien no es lo mismo que portarse mal. Que robar una gallina para comer no se puede comparar con asesinar a una persona de 50 puñaladas. Hay límites, hay fronteras que no se pueden cruzar.

Hay que crear las condiciones para que el deporte sea un derecho de todos y que todos puedan practicarlo. Que nadie se quede sin la posibilidad de hacerlo.

Lo que sí como padres, tengamos cuidado a donde mandamos a nuestros hijos.

Nos vemos mañana. Abrazo nuevamente a la familia de víctima, abrazo también a Rubén Castagnino por recapacitar y abrazo a todos quienes opinaron sobre la nota con mucho respeto.

Nos vemos mañana. (Texto: Carlos “el Chavo” Ortiz).