El evento fue presidido por el Intendente, Arq. Sergio Ongarato, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Gobierno, Mariela Sánchez Uribe, el secretario de Obras Públicas, Herman Torres, y el secretario de Cultura, Damián Duflós. Además, estuvieron presentes las concejales Fabiana Vázquez y Karina Otero; el coordinador del Punto Digital, Claudio Echaury, y el coordinador de juntas vecinales, Carlos Escobar.

Previo al inicio del acto, arribaron a Esquel autoridades del programa Punto Digital. Fue María del Pilar Araneta, Directora a cargo del Programa, la primera en dirigirse a los presentes, destacando la importancia de la instalación de nuevos puntos digitales en todo el país. Seguidamente, Claudio Echaury tomó la palabra y brindó un emocionante discurso sobre sus inicios en el mundo de la tecnología, “ Siempre me fascinaron las computadoras. Mi mamá y mi papá lo sabían, y con muchísimo esfuerzo y sacrificio pudieron comprarme una computadora. Mi mamá siempre me alentó a superarme y me anotó en cuanto curso de computación aparecía. Imagínense la alegría que tuve, hace casi 10 años atrás, cuando formé parte del proyecto para instalar un Núcleo de Acceso al Conocimiento en Esquel”, indicó el coordinador y agregó “ Era la oportunidad de ofrecer cursos, capacitaciones, internet, acceso a nuevas tecnologías todo de manera libre y gratuita. Un espacio, que de haber existido cuando yo era pibe, me hubiera abierto las puertas a un mundo de conocimientos, de opciones y de acceso igualitario sin importar la situación social o económica. Para mí, los Puntos Digitales son una fábrica de sueños, de igualdad de oportunidades, de futuro. Ahora vamos por todos los sueños que faltan cumplir”, finalizó y agradeció especialmente a su equipo de trabajo.

El Intendente Ongarato, por su parte, agradeció a las autoridades nacionales por el apoyo para la concreción de la obra y señaló “Este es un sueño que teníamos hace tiempo. En estos años con Claudio hemos compartido viajes a Buenos Aires y la Municipalidad de Esquel ha recibido premios gracias a su trabajo, a su compromiso y al de todo el equipo del Punto Digital Esquel. Cuando vi ese reconocimiento y las posibilidades que teníamos, le dije que había que seguir avanzando en esto. Había que lograr un segundo punto digital para nuestra ciudad y acá está. Hubo idas y vueltas respecto de dónde instalarlo, y finalmente el barrio Estación fue el lugar elegido para que ustedes puedan darle uso y aprovechamiento a todo este equipamiento”.

“Esta tarea que realiza el Punto Digital a través de la Municipalidad y de mucha gente que colabora, tener acceso a una computadora, aprender a usarla y a conectarse, es posible para todos los vecinos de la ciudad. Seguiremos trabajando y soñando con más Puntos Digitales para nuestra ciudad”, señaló Ongarato y agregó “nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el apoyo que hemos tenido para que esto hoy sea una realidad”.

Posteriormente, todos los presentes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones del Punto Digital y sobre el final, el público presente disfrutó de dos presentaciones artísticas.