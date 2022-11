El evento fue presidido por el Intendente, Arq. Sergio Ongarato, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Gobierno, Mariela Sánchez Uribe, el secretario de Obras Públicas, Herman Torres, y el secretario de Cultura, Damián Duflós. Además, estuvieron presentes las concejales Fabiana Vázquez y Karina Otero; el coordinador del Punto Digital, Claudio Echaury, y el coordinador de juntas vecinales, Carlos Escobar.

Claudio Echaury tomó la palabra y brindó un emocionante discurso sobre sus inicios en el mundo de la tecnología: “Siempre me fascinaron las computadoras. Mi mamá y mi papá lo sabían, y con muchísimo esfuerzo y sacrificio pudieron comprarme una computadora. Mi mamá siempre me alentó a superarme y me anotó en cuanto curso de computación aparecía. Imagínense la alegría que tuve, hace casi 10 años atrás, cuando formé parte del proyecto para instalar un Núcleo de Acceso al Conocimiento en Esquel”.

Luego agregó “era la oportunidad de ofrecer cursos, capacitaciones, internet, acceso a nuevas tecnologías todo de manera libre y gratuita. Un espacio, que de haber existido cuando yo era pibe, me hubiera abierto las puertas a un mundo de conocimientos, de opciones y de acceso igualitario sin importar la situación social o económica. Para mí, los Puntos Digitales son una fábrica de sueños, de igualdad de oportunidades, de futuro. Ahora vamos por todos los sueños que faltan cumplir”, finalizó y agradeció especialmente a su equipo de trabajo.