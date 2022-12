"Si te veo con otro, lo mato": un amor 20 años mayor y un crimen sin cuerpo. Con ese título, el Diario Clarín hizo conocida la historia de José Crettón, el joven desaparecido desde agosto en la localidad de El Maitén.

Por el hecho hay dos personas detenidas que fueron sindicadas como autores de la desaparición del joven de 18 años.

Los detenidos son la expareja de la novia de Crettón y un amigo. Ambos con amplios antecedentes policiales.

De esta manera, el Diario Clarín publicó sobre la historia de José a casi cuatro meses de su desaparición.

"Si te veo con otro, lo mato": un amor 20 años mayor y un crimen sin cuerpo.

José Crettón tenía 18 años. Vivía en Esquel junto a su padre y sus hermanos, hasta que conoció a una mujer por Facebook, se encontraron y se enamoró. Ella vivía en El Maitén, un pueblo ubicado a 130 kilómetros, adonde él decidió mudarse, aunque no compartían el mismo techo.

Desde el 11 de agosto todo se convirtió en un misterio. Fue el último día que a José lo vieron con vida. La desaparición provocó la reacción de los pobladores, que se movilizaron.

Un pareja de la mujer fue el primer sospechoso. Le había dicho: “Si te veo con otro, lo mato”. Y lo mató. Así se desprende de un mensaje de audio de su cómplice. En él le dice a un amigo: “No puedo dormir. Le pegamos dos tiros en la cabeza y después le cortamos el cuello”.

No hay duda que lo asesinaron. Pero parece haber un pacto de silencio: ninguno de los dos implicados dice dónde dejaron el cuerpo.

Sergio Crettón es el papá de José. “No duermo, no vivo. Estamos llenos de angustia. No sé si a José lo mataron, parece ser lo más firme. Pero no está el cuerpo. Les pido a los responsables que me lo digan. Que la Justicia actúe. No puedo más. Quiero saber dónde está mi hijo”, le dijo a Clarín.

Por el hecho están detenidos Daniel Napal, ex pareja de la mujer, y Carlos Peinipil. La Justicia les dio tres meses de prisión preventiva en la última audiencia que se realizó el 5 de octubre pasado.

Hace una semana hubo una nueva audiencia en la que Peinipil dijo que iba a dar detalles. Pidió declarar. Pero cambió de abogado. Es el mismo que el de Napal. El día de la audiencia avisó: “No voy a decir nada”. Se había arrepentido. O lo hicieron arrepentir.

“Ellos creen que al no aparecer el cuerpo, si es que es verdad que lo mataron a mi hijo, no los van a poder condenar. Pero la fiscal dijo que hay antecedentes. Y que las escuchas son concluyentes. Ahora, vamos a esperar el juicio. Acá todo es muy raro. Y nosotros creemos que la mujer sabe más de lo que dice. Pero la Justicia la tiene como víctima. Dice que mataron a mi hijo para provocarle un dolor a ella”, sostuvo Sergio.

Crettón siguió: “En las audiencias revelaron audios de los celulares secuestrados a los imputados. Peinipil reconoce el asesinato hablando con un tal González, que sería un amigo de él y viviría en Bariloche. En un audio que se mandan le dice: ‘No creo que se pare el chico, porque le metieron dos tiros en la cabeza y le cortaron el cuello’”, detalló el padre del joven desaparecido”.

Sospechan que Peinipil habría sido quien disparó. Y que Napal lo remató contándole el cuello. Para llevar adelante el asesinato, Napal contrató a su cómplice por una determinada suma de dinero. Pero solo le pagó la mitad, según se supo en las audiencias.

“Esto es terrorífico, muy fuerte. Estoy muy mal, con tratamiento psicológico. Es un audio y una prueba muy contundente. Cuesta hacerse a la idea de que a José no vamos a volver a verlo, ni estará más con nosotros; nos han arrancado parte de nuestra vida”, agregó Sergio.

El hombre contó acerca de la relación de su hijo con la mujer, de nombre Marcela: “Ellos se conocieron por Facebook. Y ella venía a verlo. La verdad es que no sé dónde se encontraban. Pero vivía llamándolo todo el tiempo. Hasta que lo convenció de ir a El Maitén. Incluso lo hizo hablar con su ex pareja para blanquear esta nueva relación".

"Después en Maitén no lo llevó a vivir con ella. Mi hijo fue a un departamento de un ambiente. Ella vivía en otro lado. Y cerca, Napal. Es todo muy oscuro, pero alguien más está involucrado en esto y calla. José siempre hablaba con nosotros, pero nunca advirtió que podía pasarle algo como lo que le pasó”, completó.

Sergio aseguró: “Queremos encontrar el cuerpo, si es que murió, para darle una despedida. No va a servir de consuelo. El consuelo es muy difícil. En estos últimos días se me ha complicado mucho todo. No puedo dormir pensando. Me acuesto a la 1 y a las 4 ya estoy despierto otra vez. Es una locura. Y además esto es ilógico. A veces me acuerdo de algunas cosas y empiezo a caminar de un lado para otro en la casa. Cuando parte una persona, te queda una herida. Imaginen un hijo. No se supera. Es una cosa muy pesada para llevar adelante”.

A José se lo buscó por toda la zona. Con caballos, con perros y hasta con buzos en algunos lagos. Incluso el Gobierno de la provincia ofreció dos millones de pesos de recompensa para quien pueda aportar algún dato. Pero ni un rastro hasta que se supo lo que realmente le había pasado.

Y ahora tampoco pueden encontrar el cuerpo. Porque ese presunto pacto de silencio parece inquebrantable. Apostarían todo a que si el cuerpo no aparece, no pueden condenarlos. No piensa igual la fiscal Marta Ruth Monge, quien siempre dijo estar convencida de que a José lo habían asesinado. Y todo apunta a que no se equivocó.

Link de la nota: https://www.clarin.com/policiales/-veo-mato-amor-20-anos-mayor-crimen-cuerpo_0_VPaZkz9nM6.html