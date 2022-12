L-Gante cantó el himno argentino por cadena nacional, el sábado a la medianoche en conmemoración al Día de la Restauración de la Democracia. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y las plataformas se llenaron de críticas.

El gobierno nacional convocó a varios artistas como Miss Bolivia, Leo García, el “beat-box” Miloo Moya, el rapero Rayo y la banda cumbiera feminista “Tita Print” para celebrar el 39° aniversario de la restauración de la democracia. El acto se llevó a cabo en la Casa Rosada.

La cuenta @red_mati compartió el momento en que el líder de la cumbia 420 canta el himno nacional y los usuarios reaccionaron rápidamente. Algunos de los mensajes: "¿Qué es esta mierda?", "Ay no, ¿qué es eso? escuchar tan temprano ... hacen mal estas cosas", "Díganme que no es verdad", "No puedo volver a escucharlo porque me estallan los tímpanos y se me dilatan las pupilas".

Cada 10 de diciembre se conmemora en el país el Día de la Restauración de la Democracia debido a que el 10 de diciembre de 1983 se retiró la última dictadura militar y asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación y los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento.