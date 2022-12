La última acta firmada por algunos gremios de la educación de Chubut y el gobierno provincial trajo consigo una serie de inconsistencias para un grupo de docentes activos y jubilados que perjudican su situación salarial en vez de mejorarla. Al respecto, el diputado nacional Matías Taccetta, pidió a las autoridades provinciales que atiendan el reclamo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech).

El titular de la entidad gremial, Daniel Murphy, a través de una nota presentada al Secretario de Trabajo de la Provincia de Chubut, Tobías Gaud, interpuso un recursos jerárquico con nulidad en subsidio.

En un extenso documento, detalla con números y proyecciones la forma en la cual el acuerdo firmado con otras entidades gremiales termina perjudicando a docentes activos y jubilados de la Provincia.

"Veníamos cobrando un adicional de $ 18 mil ($ 14 mil de bolsillo) desde agosto -y- el reclamo de los gremios era que eso pase al Básico, los 18 mil pesos. El Gobierno no estuvo de acuerdo y pasó esos $ 18 mil como un 10% al Básico y un 10% para un docente que tiene un solo cargo es menos que 18 o 14 mil pesos. Entonces, docentes con un solo cargo y menos de 12 años de antigüedad van a cobrar menos. La diferencia puede llegar a ser de $ 7 mil para un maestro de 5 o 7 años de antigüedad y un solo cargo. El Gobierno agregó una adenda donde modifican la escala de antigüedad y el ítem de Recursos Materiales. Ese es ítem en negro y no tiene aportes remunerativos y por eso no va a repercutir en los jubilados, además que va contra el espíritu de las paritarias”, explicó Murphy oportunamente en el escrito.

Frente a esta situación, el diputado Taccetta señaló que es necesario equilibrar los pedidos de los gremios, en base a las necesidades de sus representados, logrando que la totalidad de los docentes tengan mejoras salariales y que nadie salga perdiendo de la discusión paritaria.

"En una economía tan compleja como la que estamos viviendo hace algunos años en Argentina, resulta imprescindible que los ajustes salariales le ganen a la inflación, y ahí es donde el Estado debe atender a las demandas de forma justa", puntualizó el legislador nacional.

Además, Taccetta remarcó que "la educación es vital para el futuro del país y la noble labor de los docentes debe ser reconocida ante la sociedad teniendo salarios acordes a la actividad y su función estratégica para el desarrollo de la Nación".