En principio, sobre cuestiones electorales y posible eliminación de las PASO o aplicación de Ley de Lemas, el mandatario ejecutivo dijo que "es algo que nosotros tenemos que acompañar y respetar la decisión de los partidos políticos. Muchas veces busqué el diálogo y muchas veces me cerraron la puerta". "Saben muy bien que no estoy de acuerdo con la PASO, me parece que la madurez y responsabilidad política se debe dar en la interna de los partidos. Las elecciones primarias "es mucho dinero y con la situación que estamos atravesando prefiero que ese dinero lo coparticipen".

"Uno cuando exige la madurez política y democrática se tiene que dar un entendimiento entre todos los partidos políticos y de todos los candidatos. Entonces, si los partidos políticos entienden que tienen que ir todos los movimientos con distinto candidato, entonces que lo diriman en el Poder Legislativo -Ley de Lemas- mi postura ya está, y si lo tienen que hacer con internas por un candidato, que lo diriman los partidos. Yo lo que busco es la madurez política y democrática, los partidos políticos son los que dirimen"

Sobre una posible candidatura

"Es una respuesta difícil, porque hemos pasado momentos muy difíciles y hemos ordenado tanto que uno tiene la vocación de seguir pero también soy un respetuoso de la Constitución por sobre todas las cosas. El deseo que esta presente es seguir colaborando y seguir ordenando la provincia porque hay mucho por hacer y a lo largo de los años ha habido mucho daño innecesario de quienes pensaron que se lo hacían a una persona, pero se lo estaban haciendo a los habitantes de una provincia. Entonces yo siempre miro para adelante, no miro con resentimiento para atrás, porque quiero lo mejor para la provincia".