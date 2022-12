Claudia Mundin, directora del Instituto 7713, que en el Este provincial abarca el IPP, la Alcaidía, el COSE, el Centro de Detención y la Comisaría primera, nos cuenta sobre la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje en contexto de encierro.

En principio, destacó que: "Ya tenemos en la historia del Instituto un listado de egresados, lo que no quiere decir que tengamos solo estos alumnos que egresan este año, sino que ellos tienen una cursada muy especial, que tiene que ver con sus condena, sus traslados o las ganas que tengan para estudiar mientras están privados de libertad. Pero además hay otros egresados de otros institutos que también trabaja con los privados de libertad y obtienen certificados de oficios, como puede ser carpintería o electricidad, entonces se suman otros aspectos que hacen a la calidad educativa que se tiene en estos lugares".

"Durante la pandemia se paró un poco el tema" recordando que por el aislamiento primero y el distanciamiento posterior se volvía muy complicado poder realizar el desarrollo de las actividades áulicas, tantos teóricas como practicas"

Luego indicó que "a esa pregunta que la gente quiere hacer siempre es que si esto sirvo o no sirve, nosotros creemos que si. Pero lo que hacemos los docentes con quienes están privados de libertad y eligen ir a clase, es brindarle las herramientas para que mejoren su calidad de vida a través de la educación. Si después esa persona lo utiliza para el bien, para el mal, para su resocialización o si no se reinserta, ya no está a nuestro alcance, lo que nosotros podemos hacer es brindarle una herramienta que le mejore su calidad educativa, eso lo pueden sumar a su calidad de vida, o no".



"Esto se lo digo a los docentes en esta cuestión de que sale y reincide, pero nosotros hicimos nuestra tarea nosotros cumplimos, después queda en cada persona. Lo que sí me han dicho los jefes policiales es que aquellas personas que van a la escuela, asisten a clases en contexto de encierro es que se ha notado en ellos una notable baja en la conflictividad, la convivencia, como que ponen su atención y energía en cosas positivas"

"Nosotros notamos, por ejemplo, que los muchachos que se inscriben para terminar la primaria, la terminan y luego se inscriben para realizar la secundaria. Nosotros notamos mucho en cómo se manifiestan, como se dirigen a los demás, sus conocimientos generales, como se entusiasman con las propuestas de los profesores"

Por último, aclaró que "los que alcanzan a terminar la secundaria, que no son todos, en los primeros módulos hay más, y eso tiene que ver con el contexto de encierro, por eso abandonan, les cuesta avanzar al cuarto modulo que es del egreso. Pero notamos mucho la diferencia en el que egresa, como habla, como se dirige a los demás y siempre siempre son muy respetuosos con nosotros los docentes y tienen una mirada muy respetuosa hacia nosotros".

Foto ilustrativa.