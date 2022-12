El jueves por la mañana, en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel, se tratará el Presupuesto para el año 2023. De antemano, se espera que los bloques no oficialistas no acompañen con voto afirmativo, según indicó Diego Austin, presidente del cuerpo.

"Es la última sesión del periodo legislativo 2022 y tenemos el despacho favorable del Presupuesto con la firma de los concejales oficialistas. Entiendo que los bloques minoritarios no van a acompañar el presupuesto. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los secretarios para ver las necesidades y expectativas", comentó.

Sobre el presupuesto en sí, Austin indicó: "Tiene un incremento del 64% con respecto al anterior. Al de este año se lo devoró la inflación, pero se pudo dar continuidad a las obras, a todos los planes que se estaban llevando adelante y a los arreglos con el gremio. Entiendo que este presupuesto, si bien es acotado, está previsto lo que se puede hacer".

"No tenemos expectativas ciertas en cuanto al índice inflacionario del país. El año que viene es complejo porque es electoral. Se le hicieron algunas propuestas de modificación, que la secretaria de hacienda accedió. Pudimos llegar al acuerdo y al despacho. Esperemos contar con el apoyo de los bloques minoritarios, pero necesitamos mayoría simple", agregó el presidente del Concejo Deliberante.

Por otra parte, sobre puntos a destacar del presupuesto, Austin sostuvo: "Es un presupuesto estudiando en cuanto al orden de prioridades que se le dio. Teníamos la expectativa en el Concejo Deliberante para la modernización del mismo y no fue posible porque entendemos que hay otras prioridades. El presupuesto está muy por debajo de la inflación, pero tiene establecidas las prioridades y en qué se puede gastar e invertir a futuro. Hay obras que se están llevando adelante y se busca financiación afuera. Entiendo que se discutió todo lo que se tenía que discutir".

Por último, se refirió a las críticas por el incremento de impuestos y la falta de obras concretas para Esquel: "De acuerdo al índice de aportes de coparticipación y aportes nacionales, se puede establecer el presupuesto. El ajuste tarifario está muy por debajo de la inflación y es uno de los municipios que menos los incrementó. Lo que no está a nuestro alcance es el tema del valor de la patente automotor, porque es de acuerdo al valor fiscal de cada vehículo y eso va a tener un incremento fuerte. Los incrementos del municipio no fueron altos, fueron los más bajos que se pueden llegar a ver. Las obras son las que se pueden hacer con los montos que manejamos y se buscará financiamiento afuera porque hay cosas que no se pueden hacer. El intendente estuvo viajando para conseguir obras de asfalto en la ciudad. No se pueden hacer por administración, porque la situación económica del municipio no da", concluyó Austin.