La canción cantada por toda la hinchada argentina y por los jugadores de la Selección Nacional sin dudas es “Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar” de La Mosca. De todos modos, hay muchos que cantan y no entienden bien la letra.

Según una usuaria de Twitter, llamada Melisa quien canta la canción desde que empezó el mundial, pero no sabía a quién se refería la letra.

La frase “con Don Diego y La Tota” fue la que causó la confusión de la usuaria. Quien publicó: "Che, recién me entero que cuando dice 'con Don Diego y La Tota' es por La Tota mamá de Maradona, y no por La Tota Santillán. Díganme que no era la única".

El posteo fue compartido por la cuenta “matigarciaat” ya que el perfil de Melisa es privado, rápidamente tuvo miles de “me gusta” y un muchos comentarios de todo tipo. El primero en comentar fue el joven que compartió el Tweet: "Cuándo había muerto La Tota Santillán, ¿no?".

Otros usuarios se sumaron al “hilo” de la red social, entre las opiniones están: "Mirá, recién me entero que Diego era por Maradona y no por Leuco", "¿Qué tiene que ver La Tota Santillán con el fútbol?", "¿Y quién es La Tota Santillán?", "¿Por qué se le cruzo eso por la cabeza?", "Es la única 'Tota' conocida en el país. Yo también pensaba eso, pero no le encontraba relación. Una nunca sabe", "Pobre, le cuesta".

Algunos agregaron: "Chicos, cuando dice 'alentándolo a Lionel' se refiere a Messi, porque Messi se llama Lionel. Yo pensé que su nombre era Messi", "¿Cómo? ¿Sabían que cuando dice 'Don Diego' se refiere a Diego de la Vega, El Zorro?".