La presidente de la junta vecinal del B° Chanico Navarro, Blanca Melin, dialogó con Red43 para comentar la actualidad del barrio y el desgano que se percibe de cara a las fiestas de fin de año.

En este sentido, indicó que "acá no hay entusiasmo de fiestas; hoy por hoy estamos más preocupados por lo que viene, no por las fiestas. No hay ganas de festejar; hay desocupados y jubilados que no llegan a fin de mes".

"Antes veía las casas decoradas con luces, todo hermoso. Hoy eso no lo veo, la gente no tiene ganas de nada; falta trabajo, los chicos crecen y como no hay trabajo los tildan de vagos. Hay situaciones muy jodidas y eso lo veo en el comedor"

Seguidamente recordó que no recibió un presupuesto para una canasta navideña, ni leche para hacer pan dulce para los vecinos: "yo voy a hacer una canasta porque trabajé para generar un fondo; se cagaron en la gente; antes de poner luces (haciendo referencia al Paseo Navideño) le hubiesen dado un pan dulce a la gente".