La referente de FADAES, Patricia Giacobone, dialogó con Red 43 y se refirió a la castraciones que se están realizando para los animales de Esquel.

Giacobone contó que FADAES sigue castrando a un costo bajo, "la fundación paga los medicamentos, pero se cobra poco". A su vez, indicó que están realizando entre 100 y 120 castraciones mensuales.

En este sentido, Patricia Giacobone señaló que el número de castraciones mensuales descendió debido a que el quirófano móvil no cuenta con el móvil, permaneciendo "plantando en una parroquia" hace seis meses. "El quirófano móvil no está funcionando como tiene que funcionar, hemos llegado a hacer 200 castraciones mensuales y ahora no llegan a 120", comentó.