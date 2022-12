El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a la Ley de Lemas y dijo que, en principio, no está de acuerdo con las PASO porque se exige a los partidos políticos la madurez política que con 30 años de democracia es importante por lo que las internas deben dirimirse dentro de los partidos políticos.

“Sobre la Ley de Lemas, parece que la oposición que hemos tenido hasta el día de hoy están ejerciendo una presión muy fuerte, tienen que saber que desde el Ejecutivo no se va a enviar ningún proyecto y se debe respetar la decisión del Poder Legislativo y los Diputados, porque eso es democracia”, manifestó Arcioni.



“Tampoco se los puede coartar a los legisladores, cuando todavía no se ha tratado absolutamente nada. Ese nivel de patoterismo que tienen no es bueno y lo han demostrado en el Congreso, insultando, agraviando, y eso no es lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere dialogo y consenso en beneficio de todos los argentinos. Entonces, me parece que se están poniendo muy nerviosos y están demostrando lo que realmente son, que son patoteros, mentirosos y agraviantes y eso no es lo que quiero para mi provincia”, dijo.



“Nunca he vetado ninguna Ley, porque soy respetuoso de los diputados cuando toman una decisión y para eso los votaron, le guste o no le guste a la oposición. Es más, a veces han aprobado leyes que me han perjudicado, pero soy muy respetuoso de la democracia”, concluyó.