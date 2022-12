El cantautor Daniel "Chupilca" Ledesma se acercó a los estudios de Red 43 y nos comentó sobre su participación en el disco "El canto de mi país" (Volumen 42).

Ledesma contó que en la pandemia empezó a trabajar con "El Palenque", una productora que "hace muchos años que viene sacando todos los años discos que se llaman "El canto de mi país" y me surgió la posibilidad de salir en el volumen 42".

El disco "El canto de mi país" es una propuesta musical que reúne a distintos músicos de todo el país en representación de las regiones de Argentina. "Tuve el agrado de participar junto con otros grandes artistas emergentes de distintas partes de nuestro país", expresó.

El cantautor adelantó que participó con dos temas de Hugo Giménez Agüero: "500 años de qué" y "Abuela india". "El primer tema me viene acompañando un montón. Tiene algo en particular conmigo: Hugo me enseñó el tema antes de lanzar el cd y la letra acompaña este mensaje que venimos predicando con la música patagónica", dijo y agregó que la segunda canción le gusta mucho ya que "habla de una abuela específica, Rosa Vargas".

Respecto a su participación en el disco, "Chupilca" indicó que fue muy importante "porque seguimos trabajando y manteniéndonos firmes en este proyecto de defender la música de la Patagonia".

"Este disco se está repartiendo en todas las radios autorizadas del país, viene bien para difundir mi trabajo y hacerme conocer en otros lugares", resaltó Ledesma y señaló que el disco fue presentando en una conferencia en Capital Federal.

En cuanto a su trabajo, Ledesma dijo que "por lo pronto con ganas de ver que sale en el verano con las fiestas populares, y en marzo presentar algún show festejando los 20 años de música patagónica como Chupilca Ledesma".