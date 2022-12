La historia del hincha que estaba convencido de que Argentina sería campeón del mundo. Gonzalo tomó la decisión de tatuarse cuando todavía estaban en la fase de grupo del mundial de Qatar 2022. Su elección fue dejar registro en la piel de los resultados de los partidos y el paso a paso en el camino a la Copa.

Los amigos argentinos más virales de la copa del Mundo, no vieron el partido juntos por “cábala”, decidieron que cada una debía “sufrir” cada encuentro desde el lugar en donde Argentina ganó a México. Gonzalo De Santis miró desde Luján, en la casa de unos amigos mientras que Leandro Cordasco sólo junto a un fernet.

Después de sufrir con los penales en la final con Francia, Gonzalo terminó el tatuaje y Leandro se encargó de publicar el tatuaje de su amigo en su cuenta de TikTok @leandrocordasco. Ahora su sueño es conocer a los jugadores y que les “firmen dos camisetas”. Aunque Gonzalo busca que Messi le firme el tatuaje.

Leandro cuando se enteró le dijo a su amigo: “¡¿Qué te hiciste, boludo?! Flasheaste. ¡Hay que esperar un poco!”. Sin embargo, Gonzalo feliz con su idea le contestó: “¿Qué voy a esperar amigo, si hace 34 años que vengo esperando y no llega, boludo? Todos dicen: ‘si gana me lo hago’. Es lo mismo que el que dice: ‘si consigo trabajo me voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas caminando a Luján primero y después te fijás si te llega el laburo? Todos hacen la misma: ‘si gana me lo hago, si gana me lo hago’ y ¿qué estás sacrificando? Nada, si van a la fija. No, esto es para valientes. El que no, que se baje antes”.

Si bien muchos le decían que estaba loco, Gonzalo dejó en claro que era el único en confiar en que Argentina iba a ganar el mundial.

"Cuándo te digan loco, deciles que sí. Si vos creés en lo que estás haciendo, creélo siempre. Si nadie te consulta a vos para hacer nada de su vida, ¿por qué vos le vas a consultar a los demás, qué hacer con la tuya?”, sostuvo Gonzalo.

Son amigos desde que eran chicos. Ahora tienen 34 y 36 años, uno es abogado y el otro comerciante, uno hincha de Boca, el otro de River pero la pasión por la Selección Nacional, va más allá de todo.