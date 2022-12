Torres y Romero delinearon un proyecto para corregir los problemas de mala gestión y pésima atención que brinda PAMI a los abuelos, quienes merecen tener respuestas más rápidas y soluciones concretas a la falta de medicamentos, programas, servicios e insumos.





La reunión se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el SUM "María Adriana Villaroel Vidal" del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado", y contaron con la presencia de distintos grupos de Jubilados que forman parte de la Federación de Jubilados y Pensionados Chubut Sur.



“Hay que normalizar el Pami con un directorio donde los jubilados tengan voz, se vinculen y tengan representación federal por región”, dijo el senador sobre las reformas que propone en el instituto de servicios sociales para ampliar los canales de participación a los mismos usuarios.





Los legisladores se reunieron con jubilados y pensionados, que les manifestaron los problemas de mala gestión y atención que brinda PAMI, y también presentaron sus quejas sobre las demoras en las respuestas debido a la burocracia que tienen que sortear cada vez que van a hacer un trámite.





Por su parte, Romero indicó: “Nos contaron que no están recibiendo la atención médica como corresponde, faltan prótesis, insumos, audífonos y recurso humano que les brinde una atención como corresponde, pero no acceden a ninguno de estos beneficios de la forma correcta, esto nos preocupa”. Además, agregó: “Mario nos dejó muy claro que en PAMI no tienen respuestas, pero además la persona que está a cargo no sabe de medicina, entonces les cuesta llegar a culminar las gestiones o no llegan prácticamente, esto se tiene que rever, los fondos tienen que destinarse para los jubilados. Si la gestión de una prestación o medicamento no se termina, no hay una respuesta para ellos”.





Los abuelos mencionaron el caso indignante de un jubilado al que lo mandaron a su casa con una costilla rota, como un ejemplo del desorden que impera en el PAMI, que en muchos casos en vez de darles respuestas inmediatas no hace más que acentuar sus problemas.