Romina es una vecina del barrio Ceferino y, en diálogo con Red 43, decidió realizar un descargo acerca de un conflicto que tiene con unos vecinos de este sector de Esquel.

Hace un año Romina recibe amenazas de unos vecinos del B° Ceferino, "vinieron a increparme, insultarme y amenazarme que van a prender fuego la casa". Por esta razón, señaló que realizó muchas denuncias perimetrales en la policía y que, sin embargo, son incumplidas por los denunciados.

"Hace un año que recibo amenazas".

"Necesito que alguien me dé una solución, que me dejen continuar con la única calle vecinal que tengo. Estoy viviendo acá hace 9 años y estos tipos decidieron un día venir y hacerme la vida imposible", manifestó.

"Estoy cansada de esta situación. Yo trabajo y necesito que alguien me escuche porque estos tipos no me dejan en paz".

Romina expresó que angustia que "ya no puedo ir a Fiscalía, me dijeron que tengo que estar herida para que me tomen otra denuncia, no quiero que pase a mayores. Uno de los denunciados ya dijo delante de la policía que le encantaría golpearnos y la policía riéndose".

"Esto solo me sucede a mí, hace 32 años que vivo en el B° Ceferino y nunca tuve problemas con nadie", concluyó.