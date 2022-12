El secretario general del SOEME, Antonio Osorio, dialogó con Red 43 y realizó un balance del 2022 de negociaciones con municipios, teniendo en cuenta la situación inflacionaria.

Osorio señaló que fue un año complicado, "sabíamos que la inflación iba a ser alta, pero se fue por arriba de las expectativas". A su vez, reconoció que "en todos los municipios hubo mesa de diálogo. Siempre entendieron que necesitábamos actualizar salarios, hubo un esfuerzo grande de parte de los diferentes Ejecutivos".

"Sabemos que todavía nos queda un año con una inflación que, según los analistas, será alta".

"Los municipios del interior cerramos más alto que lo que se cerró en Esquel, tienen sueldo históricamente y estos últimos años hemos cerrado algunos puntos por encima", indicó Osorio y agregó que "hoy se está dando una paritaria para ver si podemos acortar la brecha que nos queda".

En este sentido, Osorio dijo que "en general se ha achicado mucho la brecha y han mejorado muchísimos los sueldos. Siempre nos concentramos en nuestra comarca y siempre tratamos de que en el plazo largo vayamos recomponiendo los sueldos", y manifestó que "después hay una discusión política pendiente. A veces quedamos en la chicana y no podemos sentarnos como vecinos para plantear que no se pueden cumplir servicios si no actualizamos los recursos con los que se manejan los municipios".