Bestene: "El gran desafío del PJ en Esquel es la construcción de un proyecto único"

El año 2023 está a la vuelta de la esquina y los partidos políticos ya empiezan a definir sus candidatos para las elecciones que habrá a nivel municipal, provincial y nacional. En el caso de Esquel, desde el Partido Justicialista, Ricardo Bestene, quien fue precandidato a intendente en 2019, manifestó que la idea del peronismo local es hacer un proyecto único para que haya un solo candidato.

En Chubut, con la eliminación de las PASO, las elecciones serán distintas a la mayoría del país. En ese sentido, Bestene consideró: "Me parece que es correcto, porque era un reclamo de la comunidad para simplificar los procesos electorales. Estaba la alternativa de eliminarlas o la propuesta de la Ley de Lemas para unificar internas. Finalmente se aprobó eliminarlas y cada partido deberá elegir la forma de elección de sus candidatos. También está la posibilidad de adelantar elecciones, para separar la nacional de la provincial y se pueda debatir los proyectos de cada partido. Esto también es algo positivo".

En cuanto a las ideas en Esquel, el dirigente peronista sostuvo: "El gran desafío del Partido Justicialista es la construcción de un proyecto único, consensuado. Si después nos va mal o bien, lo dirá la comunidad con su voto. Después de dos periodos con muchos precandidatos, hoy el desafío del justicialismo y peronismo local es poder construir un proyecto único. Veo que se están acercando los distintos sectores, hay diálogo. Hay dirigentes que están conversando y si se apuran los tiempos electorales, se va a adelantar el debate. Soy optimista en que podamos reunir a todo el peronismo detrás de un proyecto y un candidato".

Por otra parte, se refirió a los comicios pasados en la ciudad. "Creo que la elección del 2015 y 2019 de generar una multiplicidad de candidatos, no ha sido un buen resultado. Así que ese es nuestro desafío. Tenemos muy buenas referencias para mirarnos, con la buena gestión en Trevelin de Cano Ingram, que surge de un trabajo de los principales dirigentes de Trevelin unificando un candidato y haciendo un paragua protector. Ese es el mensaje que tenemos que tomar en Esquel, poder elaborar una propuesta creíble y confiable, con un candidato o candidata que la pueda llevar adelante", agregó.

Sobre nombres como posibles candidatos, Bestene opinó: "Hay candidatos y candidatas, gente joven con buenos antecedentes como Juan Manuel Peralta, Lis Aguirre, Valeria Saunders, Santiago Igón, se perfilan como posibles precandidatos a ser quienes encabecen la propuesta".

Otro de los nombres que fueron rumores para candidato en Esquel fue el de Rafael Williams. "Charlaba mucho con él, pero nunca me expresó la voluntad de ser candidato. Más allá de lo que él decida, él tiene un rol protagónica en la construcción de este proyecto único. Tiene que ir construyendo la unificación del peronismo, independientemente de si es candidato o no. Su rol, su historia, su mochila de cuatro veces intendente, le da la autoridad para sentar a los sectores del peronismo de Esquel para elaborar un proyecto único", indicó el ex Ministro de Economía de la provincia.

Por último, le restó importancia a lo que suceda en otros espacios como Juntos por el Cambio con respecto a la eliminación de las PASO. "Yo lo digo por los antecedentes nuestros de 2015 y 2019 que no fueron buenos resultados. En cambio, sí lo fue el 2011 con el Rafa. Con nuestros antecedentes, nos indican esto. Lo que hagan los demás, es cosa de ellos. No sé cómo resolverán su situación Cambiemos o como se llamen", concluyó.