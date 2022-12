En este última entrega de Firma y Aclaración del ciclo 2022, el invitado fue Milton Reyes, quien se desempeñó como Presidente del Club Belgrano de Esquel durante 10 años, hasta el pasado 27 de diciembre.

Desde muy joven, Reyes estuvo ligado al club, de hecho, comenta que colaboró con la institución durante 17 años.

En principio, el abordaje de la entrevista pasó por el club en sí y la diferencia con clubes de grandes ciudades en lo que refiere a recursos, aportes y sponsoreos, que permiten un mejor funcionamiento y más facilidades.

"Lo más complejo es elaborar un esquema de trabajo que pueda ser sustentable y no depender tanto de los subsidios del Estado; sino, sos preso de una decisión política. Acá todas las instituciones, por suerte no han utilizado tanto eso. Los clubes, internamente no están presos de decisiones políticas", detalló.

"A veces utilizan los clubes para vincularse a cuestiones políticas. Yo destaco lo que pasa en Esquel y sobre todo en Belgrano. Se entendió que el club tiene que estar por encima de todas las cuestiones políticas ideológicas. Esto, se logró respetar en los 57 años que tiene el club"

"Los tiempos han cambiado; hoy no alcanza con la buena voluntad. Hay que tener un grado de capacitación para poder administrarlo, un pensamiento empresarial para contar con recursos y poder afrontar gastos corrientes para poder crecer", agrega el entrevistado, destacando los logros que se han obtenido en su gestión: "hace diez años no teníamos cancha; estaba el terreno, vestuario; son alrededor de 2 hectáreas en las que hoy tenemos el sintético de once, un quincho para la actividad social, iluminación para trabajar a la noche; una cancha de fútbol 5 de sintético y alguna tribuna".

En este marco, también se refirió a la proyección de un gimnasio cubierto para el club. Un proyecto que está presentado en Nación y que permitiría que miles de personas puedan realizar disciplinas deportivas y culturales: "era una necesidad; el gran problema acá es el clima. Tenemos unos 450 o 500 socios y al no tener una infraestructura para ofrecerles a cambio, se hace más complejo. La comunidad que albergamos es muy importante".

Otra gestión importante de los últimos años, es la de poder traer captadores a la ciudad: "hemos hecho captaciones abiertas para todos; no solo para los chicos del club sino también para todos los de la zona. Han venido River, Boca, Estudiantes y Gimnasia, entre otros. Tenemos un convenio con Boca Juniors, con un chico de 17 años surgido de Belgrano".

Reyes, dejó bien en claro la importancia de apostar siempre al semillero y al futuro: "uno acá está de paso, pero hay que dejar las cosas ordenadas" y destacó también los viajes realizados a Buenos Aires, para seguir aprendiendo del rubro.

La falta de competitividad y de recursos, también fue uno de los temas abordados durante la entrevista. En principio, destacó el trabajo de quienes dirigen al Club Independiente y al Deportivo Estación; valorando el compromiso y bregando por un trabajo "de la mano" fuera de la cancha: "cuando ves una institución que trabaja bien, hay que acercarse para aprender y también aportar la experiencia de uno".

"Aún falta competitividad; recursos, capacitaciones... El Estado en eso estuvo ausente; es una crítica constructiva. La Secretaría de Deportes termina siendo un Club Municipal. No es criticar a nadie, sino que un dirigente necesita ese acompañamiento del secretario de Deportes"

"Hay muchos clubes con antigüedad importante y sin predios. Queremos apostar al deporte pero sin predios es difícil. Algunos tienen que pedir potreros prestados y ese trabajo es más grande que el que hace una institución como la nuestra. La cancha del Estadio Municipal está mal utilizada; no se sabe si es una cancha o una pista de atletismo"

Por último, recordó que Sergio Galindo quedará en su lugar, mientras que él, seguirá colaborando con el club. Agradeció a su familia y amigos por el apoyo constante en toda su gestión a cargo de Belgrano.