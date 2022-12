La abogada Cecilia Bagnato dialogó con Red 43 y detalló los motivos por los cuales la Fiscalía pidió la detención domiciliaria del empresario local, "Yiyo" Simeoni.

En relación a la causa de Monte Bianco, la doctora Bagnato contó que este lunes se llevó a cabo una audiencia preliminar (previa al juicio) e indicó que la Fiscalía le pidió "al juez que esta causa vaya a juicio oral, habilitar".

Asimismo, Bagnato comentó que al no contar con la presencia del señor Simeoni en la audiencia "pedimos el auxilio de la fuerza pública para que se lo trasladara compulsado. Como no justificó su inasistencia a la audiencia y no se lo encontró en su domicilio, la Fiscalía pide que se decrete la rebeldía y la detención".

"Esto empieza a circular por las Fuerzas de Seguridad. Se lo detendrá y traerá para hacer la audiencia y avanzar en este proceso de investigación. En 24 hs tenemos que hacer la audiencia y es la intención de la Fiscalía", manifestó la doctora Bagnato.

El empresario local y dueño de Monte Bianco, "Yiyo" Simeoni, es acusado por la Fiscalía por los delitos de desobediencia ("desobedeció una orden del Ministerio de Medioambiente de la Provincia"), usurpación ("el municipio le otorga 15 mil metros cuadrados y está ocupando 170 hectáreas"), daño agravado ("la tala de bosque nativo de 1200 plantas").

Respecto a la condena, la abogada dijo que "la Fiscalía pide 3 años y medio de prisión. Por su edad puede ser domiciliaria. También pedimos la pena de multa y el secuestro de una maquina".