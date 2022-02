Red43 dialogó con la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, para interiorizarse sobre los diversos controles que se realizan. Su forma de trabajo, el alcance de sus sanciones. Consultamos sobre los choferes de colectivos, los controles por la pandemia y además descubrimos el importante uso que tienen los boletos gratuitos para discapacitados. Jorge Leiva, delegado en Chubut de la CNRT, en un diálogo extenso para detallar la tarea de la institución.

-En zona de la cordillera, ¿Cómo se está trabajando con los controles?

“En zona de la cordillera, la Comisión Nacional de Regularización del Transporte ha tenido operativos en el mes de noviembre, diciembre y, en este caso, febrero lo va a estar cubriendo la delegación de Río Negro. Esta planificación conjunta con Río Negro y Santa Cruz en algunos casos, nos permite cubrir todas las rutas, Ruta 3 y Ruta 40 principalmente. Febrero y Marzo seguramente vamos a estar desde la delegación de Trelew, puntualmente, estamos coordinando un lugar para que los fiscalizadores tengan donde estar, coordinar el acompañamiento de la fuerza, en este caso, trabajamos con Gendarmería Nacional y hay que primero avanzar en esas cuestiones para poder establecernos después.”

-Los controles que se hacen a los vehículos, ¿son aquellos que se movilizan entre provincias o también hacia los pasos fronterizos con Chile?

“En la Ruta Nacional Nº 40 tenemos mucha actividad que es la referente a la carga internacional. Ruta 40 tiene una movilidad más allá de la interjurisdicción de la carga nacional. Nosotros cuando nos instalamos en esa zona es para controlar el transporte internacional y de pasajeros, exclusivamente. Así que esa es la idea de avanzar ahora en los próximos meses”.

-¿Se cumple en general con las reglamentaciones aquellos vehículos que van hacia el exterior?

“Sí, sobre todo porque tienen que pasar Aduana y ahí tienen otros requerimientos. Es muy difícil encontrar un vehículo extranjero en irregularidad. Se han dado casos de alcoholemia, por ejemplo. En algunos puntos he visto que la Agencia Provincial ha secuestrado algunos camiones por alcoholemia. O sea, nosotros tenemos jurisdicción cuando va con carga, cuando está transportando. Cuando va vacío, no.

-¿Tanto los que ingresan y los que egresan también?

“Tanto los que salen como los que entran. Todo lo que circule por las rutas nacionales dentro de la provincia, de carga o de pasajeros, es función de la CNRT la fiscalización y el control”.

-En zona de cordillera, ¿cuántos vehículos aproximadamente controlan en el mes, una temporada como esta de verano?

“Los controles lo hace una persona, el tiempo son 5 minutos aproximadamente por camión o tres de acuerdo a la dificultad de los papeles, al escenario que haya en el momento, la movilidad que haya en la ruta, las condiciones que hayan en el espacio. Podemos estar por fiscalizador entre 50 camiones por día, llevamos 150 fiscalizaciones al día promedio” por persona.

“En el Operativo Verano, que es lo que está en gestión ahora, en esta etapa de tiempo y de movilidad en el país, desde Chubut estamos muy activos en las rutas, en las terminales y estaciones de ómnibus fiscalizando, principalmente, transporte de carga y de pasajeros. Partamos de la base de que hay una movilidad turística muy grande que se ha dado en todo el país. Todas las localidades están con ocupaciones sobre el 90%, no solamente en el Valle o en la costa, sino también en cordillera. En la provincia se ven números muy importantes, lo que hace que nosotros tengamos que tener mucha más presencia de la que tenemos.”

-¿Qué abarcan los controles que hacen: papeles, situación de los conductores, choferes?

“Nosotros controlamos que todo lo que circule por rutas nacionales y tenga interjurisdicción -o sea, se dirija de una provincia a la otra-, esté en regla, cumpla con la ley. Para eso, en el transporte de carga, verificamos que la RTO, que es la Revisión Técnica Obligatoria, esté al día con esas cuestiones, porque es la única forma de saber que la unidad o el camión de grandes dimensiones y toneladas, esté en condiciones de circular por las rutas. Verificamos la situación de los conductores ante su licencia. Y después todas las medidas de seguridad en cuanto a transporte de cargas peligrosas, las identificaciones, que no se mezclen las cargas, que no haya incompatibilidad entre las cargas. Y en el transporte de pasajeros, las condiciones del micro, que todos tengan cinturones de seguridad, verificamos los baños, la higiene, la disposición de elementos para la protección personal en el marco del COVID-19, la situación de los conductores, el descanso de los conductores al partir el servicio. En enero nosotros retuvimos un micro porque había mala información o datos engañosos en las libretas con respecto al descanso que tenían los conductores. Ante todas esas cuestiones, la movilidad nos obliga a estar más presente en todos lados”.

-Se han detectado a los conductores sin el descanso reglamentario, ¿qué argumentan los trabajadores?

“Al haber tanta movilidad y al haber tanto nivel de contagio que hubo últimamente, a veces se les debe complicar a las empresas. Y al haber tanta demanda, sobre todo. Entonces, algunos conductores modifican las libretas -porque las llenan ellos-. Pero como la tecnología permite saber si alguien los controló antes o no, si los controlaron en Comodoro, si los controlaron en el norte del país, en qué horario, uno puede saber en qué momento anda circulando un conductor si lo ponemos en los aparatos de fiscalización. El conductor me puede decir que estuvo descansando y yo lo veo en una fiscalización en otro punto. Entonces, ahí automáticamente lo retengo. Hoy no hay formas de disfrazar tanto: la tecnología te permite detectarlos en forma automática”.

-¿Fueron muchos casos en este verano?

“No, acá no porque nosotros tenemos una presencia muy fuerte. Entonces, las empresas no corren ese riesgo. Porque nosotros les paralizamos el servicio. Ya sería jugarse demasiado”.

-¿En cuanto a números?

“En cuanto a números, estamos entre niveles pre-pandemia y más. Yo creo que estamos entre 12 y 15 micros diarios. El nivel de movilidad que hay en transporte de pasajeros es importantísimo. Y el otro nivel importante que hay, que hemos notado desde que estamos acá, es de personas con discapacidad que se mueven a través del sistema del pasaje gratuito. Las demandas de las personas con discapacidad son reservas de 25 días adelante a 30 días. Pero es impresionante cómo se mueven”.

-¿En larga distancia?

“En larga distancia, sí. Cualquier micro que está pasando por acá, que sale o que llega viene con personas con discapacidad”.

-¿Es gratuito el viaje?

“Sí. Nosotros dentro del organismo tenemos la misión de controlar que las empresas cumplan con lo que establece la ley, que el acceso a la gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad, cual fuere el motivo por el cual decide trasladarse, se cumpla”.

-No solamente por cuestiones de salud…

“Cualquier motivo por el cual desee trasladarse. Y nuestra presencia hace que todas esas cuestiones, que antes por ahí no se cumplían, hoy se cumplan. Y estamos viendo con asombro la cantidad de personas que viajan y utilizan el sistema del transporte público, que es importantísima”.

-Esto sería: viaja gratis la persona, pero un acompañante paga un boleto, ¿o pueden viajar solos también?

“Si el CUD (Certificado Único de Discapacidad) dice que la persona necesita un acompañante para movilizarse, lo tiene que cubrir al acompañante también”.

-¿Hay un cupo en cada colectivo?

“Sí, de acuerdo a la cantidad de butacas que tenga el micro, son entre dos y cuatro”.