El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Gerardo Filippini, se refirió a la apertura del año legislativo, aunque aún no hay fecha confirmada.

"La fecha de inauguración del periodo legislativo no la tenemos definida. Estuve hablando con el intendente la semana porque es quien da el discurso inaugural. Va a ser en los primeros días de marzo, antes del 10 estimo yo", manifestó Filippini.

Sobre los proyectos en carpeta, el presidente del cuerpo expresó: "Temas a tratar tenemos varios, porque hay diversos expedientes que están siendo analizados y en tratamiento desde el año pasado que no se han resuelto. Después, lo que ha ingresado en estos meses desde mediados de diciembre hasta la fecha, diversas presentaciones de vecinos. Algunas propias de los bloques y también del ejecutivo. Todo se empieza a analizar en marzo una vez que estén conformadas las comisiones".

Por último se refirió a la licencia de Alejandro Wengier y si regresará o no al concejo: "Yo no sé nada y acá no nos ha avisado o comunicado oficialmente si volverá como miembro de este concejo. Es uno de los temas que tenemos que resolver en la semana próxima. Hasta el momento no hay nada oficial".