Torres estuvo junto con su compañera de bancada, Edith Terenzi, y la edil madrynense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Domínguez. También, hizo hincapié en la necesidad de que “las clases comiencen en Chubut” y que “no se interrumpa” la continuidad del ciclo lectivo.



Al mismo tiempo, Torres insistió con su propuesta para que Nación asista con Aportes del Tesoro a las provincias que no puedan garantizar los 180 días de clases, y recalcó que la educación debe ser entendida como una “cuestión esencial” como política de estado. Además, el legislador acordó acompañar al gremio docente en su reclamo por la distribución del Fondo Compensador.



“Nuestros chicos vienen asumiendo los mayores costos de la crisis; para evitar esta tragedia educativa es imperioso revertir la situación, priorizarlos, garantizarles los 180 días de clases y la reinserción escolar para aquellos que hayan visto interrumpidas sus trayectorias”, sostuvo Torres.



Por su parte, la senadora Edith Terenzi hizo hincapié en que es importante que se trabaje en un mecanismo para recuperar los procesos pedagógicos interrumpidos durante los últimos cuatro años en que no hubo clases con normalidad en Chubut. “Lo importante recuperar la trayectoria pedagógica que se perdió estos cuatro años”, subrayó.



Posicionamiento del PRO



En los últimos días, el PRO Chubut emitió un comunicado instando a las autoridades de los distintos ámbitos para que este año le garanticen los 180 días de clases a los alumnos chubutenses, como así también la reinserción escolar a aquellos estudiantes que vieron interrumpidas sus trayectorias.



El PRO Chubut remarcó que “es un derecho básico de nuestros niños, reconocido constitucionalmente, que debe ser privilegiado y priorizado por sobre cualquier conflictiva o dispuesta política”.



Por último, el partido que preside Ignacio Torres expuso que “no debemos naturalizar la falta de clases, el deterioro edilicio, las paupérrimas condiciones educativas que atravesamos ni la situación laboral y sindical en que se encuentran los docentes y personal no docente en Chubut, que son muy complejas”.