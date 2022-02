Alejandro Wengier, concejal con licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado, comunicó este viernes que no volverá por el momento al Honorable Concejo Deliberante. Además, considera que el intendente tiene problemas personales con él.

"Por ahora, continúo de licencia. Creo que el diálogo entre el bloque y el ejecutivo ha mejorado, es más fluido. Evidentemente mi licencia ha servido para que esto ocurriera. Ya que está funcionando y en mejores condiciones la relación, es preferible que siga así por los vecinos de Esquel", manifestó Wengier.

También comentó: "Desde que pedí licencia no he tenido comunicación con el intendente".

Wengier opinó que: "Hay que seguir trabajando dentro del ámbito en el que uno está, manteniendo diálogo con distintos grupos, agrupaciones y partidos. Desde que asumí dije que la problemática en la que estamos a nivel municipal, provincial y nacional si no lo hacemos entre todos, un solo frente no lo va a poder hacer. Mientras se mantenga el dialogo y no se lleve a cuestiones personales, va a poder ser factible la mejor calidad de vida de todos".

Sobre la posibilidad de trabajar junto a Matías Taccetta, dijo: "Sí, ¿por qué no? Con Matías hablamos habitualmente. Nos consultamos o le consulto yo algunas cuestiones en particular. Nunca lo perdimos el diálogo, incluso en el mismo periodo eleccionario en el que estábamos enfrentados porque yo estaba apoyando a la lista de Ongarato, estuvimos charlando. Lo saludé personalmente por las elecciones y después fue fiscal en las generales para ellos. El que no entienda como es esto, se tiene que ir".

Sobre el cierre, consultado si cree que Ongarato tiene problemas personales con él, Wengier respondió: "Creo que si, en base a las últimas declaraciones que hizo depsués que me tomé licencia y dije qué hacer con ciertas cuestiones, creo que sí".