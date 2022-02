Hoy por la mañana, se realizó una inspección en conjunto entre la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre por la denuncia pública de Juan Sepúlveda, presidente de la junta vecinal del barrio Lennart Englund, por la presencia de líquidos cloacales en el Arroyo Esquel.

Como resultado, pudieron observar que hay conexiones clandestinas, ya que advirtieron caños que arrojan líquidos al agua.

"En la recorrida se pudo observar caños que vertían los líquidos al arroyo. Con este informe vamos a hacer un trabajo con obras particulares, porque son viviendas habilitadas y en algunos casos no", expresó el secretario de ambiente, Daniel Hollmann.

Por otra parte, contó también que se hizo una consulta al laboratorio de la Universidad y van a elaborar un informe sobre el estado actual del agua del arroyo Esquel.

Además, como resultado de la recorrida, Hollmann resaltó que: "Hay muchos vecinos que utilizan al arroyo como un basural. Hay una cuestión de educación que tiene que ver con no cuidar el lugar. La municipalidad destina muchos recursos para la limpieza, muchas veces no son suficientes para que esté impecable, pero lo han adoptado como un basurero. Hay distintos tipos de residuos: cocinas, lavarropas, cubiertas, residuos grandes y pequeños".

Por su parte, el jefe de Servicios Sanitarios de la Coop, Mauricio Mateo se refirió al estado de la red de cloacas: "El jueves, la cuadrilla recorrió las zonas más críticas y no se encontró nada. Hoy se hizo más específica y cuidosa. Recorrimos el arroyo de la 25 de mayo hasta el Badén y del Badén hacia la parte alta del arroyo y Valle Chico. No se encontró ninguna colectora trabajando mal, ni desbordando".

"El arroyo no tiene correntía y el agua está prácticamente estancada. Sí se pueden observar algunas conexiones domiciliarias de cloaca que se dan en lugares ocupados que no hay red de cloaca o en niveles inferiores que no se han podido conectar. Siempre con la Municipalidad, cuando se detecta algo así, se intenta ayudar al vecino para que se conecte, pero cuando no hay redes es más complicado", agregó Mateo.

A su vez, indicó que: "Las colectoras están trabajando bien. Es más, tenemos quejas de usuarios que sienten olores porque las colectoras están trabajando con poca agua y se hacen estancamientos que generan más olores de lo normal. Desde la Cooperativa, se ha controlado inmediatamente las colectoras y no se ha encontrado ningún rebalse, ni que hayan sucedido, porque generalmente quedan restos.

Por último, se refirió a las declaraciones de Sepúlveda, quien dijo que el olor a cloaca en el arroyo sucede todos los años: "Me llama la atención. Puede ser aplicada a estas conexiones clandestinas. Cuando hay un rebalse cloacal en la ciudad, los vecinos nos avisan de forma inmediata y le buscamos la solución. Las colectoras están trabajando bien".