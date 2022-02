El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, respondió los dichos de Alejandro Wengier, expresidente del Honorable Concejo Deliberante, quien consideró que el intendente tiene un problema personal con él y que la relación entre el ejecutivo y el bloque oficialista mejoró tras su licencia.

"Es la decisión que él ha tomado. Yo recibo a todos los vecinos que puedo y con más razón a los concejales, fundamentalmente a los del oficialismo y al presidente del Concejo Deliberante. Fue con el anterior, en este momento con Gerardo Filippini y siempre fue así. Siempre hay un diálogo fluido entre el intendente y el presidente del Concejo Deliberante", inició Ongarato.

Sobre el trabajo con Wengier, comentó: "Nunca entendí esa negativa a ir a plantear los temas. Tenía que ir yo a plantearlo al concejo y ahí no tenía muchas propuestas. Si Wengier decide volver a retomar, estará abierto el diálogo. Con algunos concejales tengo más diálogo fluido que con otros por cercanía, pero reuniones con el bloque hemos tenido. La puertas están abiertas a todos los que quieran ir".

"Lo que no puedo hacer es rogarle a alguien que dice por los medios que no va a volver. Es una cuestión personal de él, pero no tiene nada que ver con el trabajo que venimos haciendo en la municipalidad de Esquel", agregó el funcionario.

Consultado por si hay algún problema personal, Ongarato respondió: "Hay que hablar los temas. La política no es para ofendidos, ni para empacados ni para gente que no habla. Las cosas hay que hablarlas en mi despacho o donde me pidan. Por ahí gusta lo que digo o no, pero es la vida de una ciudad institucional. Hay que hablarlo, no sirve enojarse, ofenderse, ni hacer lo que digan todos. Yo fui concejal 8 años y uno está ahí para debatir y plantear sus posturas. Imponer su punto de vista y se llega al momento de votar donde se pierde o se gana la votación. Esto obedece a cuestiones personales, no sé por qué en este momento me plantea esto. En algún momento me pedía que lo saque a Matías Taccetta y ahora dice que viene hablando con él".

Por último, sobre la relación actual con el bloque, consideró: "Tiene que ver con la propuesta del presidente del Concejo Deliberante. Filippini me lleva temas que hay que tratar y debatimos el tema para decir si conviene o no apurar los trámites. En política, si esperás a que te inviten te van a llegar muy pocas invitaciones. Cuando uno tiene responsabilidades como de presidir el Concejo uno tiene que proponer y estar permanentemente activando".