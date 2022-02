Ante estas dudas y críticas, Red43, habló directamente y sin rodeos con Hugo Schvemmer, quien además de ser el coordinador de desarrollo productivo aclara que sigue siendo, desde antes de fu función pública en el gabinete de Trelew, el Presidente de la FAMUCH, que es la Federación de Mutuales Chubutense, la cual depende económicamente de Nación y que en su larga trayectoria ha creado y acompañado a cientos de cooperativas y mutuales que han gestado emprendedores y productores a lo largo y ancho de la provincia. Este ciclo de economía social, está en una etapa de crecimiento y muchas veces estos grupos de personas necesitan una pequeña mano, capacitación y sobre todo acompañamiento para crecer y luego manejarse solas.

A continuación , una interesante y motivadora charla con Hugo Schvemmer, quien aprovechó para solicitar políticas del Estado Provincial para muchos emprendedores que con un poco, a veces una pequeña obra o una pequeña máquina podría aumentar su producción y abastecer a sus comunidades.



-Se lo vio trabajando en la Comarca, en la localidad de El Hoyo, ¿cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia de trabajo que se tiene?

“La verdad que nosotros lo venimos haciendo hace muchos años desde la Federación de Mutuales, donde venimos articulando una serie de financiamiento y de políticas con el INAE, fundamentalmente. Lo -Se lo vio trabajando en la Comarca, en la localidad de El Hoyo, ¿Cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia de trabajo que se tiene?

“La verdad que nosotros lo venimos haciendo hace muchos años desde la Federación de Mutuales, donde venimos articulando una serie de financiamiento y de políticas con el INAE fundamentalmente Lo que pasa es que ahora se visibiliza un poco más porque estamos dentro de la gestión del Intendente de Trelew y por eso tuvo la visibilización que tuvo esa actividad. Pero nosotros venimos ayudando a todo lo que tiene que ver con el emprededurismo. Puntualmente, habíamos tomado contacto con una serie de productores, en su gran mayoría mujeres, que tienen chacras muy chicas, pero que tienen proyectos muy interesantes, básicamente toda producción hortícola. Es muy cerquita ahí en la desembocadura, en El Hoyo. Venían gestionando hacía varios años un retrocultivador, porque ahí no pueden meter otra maquinaria, y justo nosotros teníamos fondos que estábamos ejecutando con el INAE, así que pedimos autorización y compramos un retrocultivador y se lo llevamos. Eso va a servir para que aumenten su producción, para que puedan ganar en escala. A algunos de ellos le hemos dado microcréditos y créditos que nosotros venimos articulando tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como con el FONCAP, que de acuerdo al volumen del crédito se canaliza por una o por otra organización nacional, así que alguno de ellos complementaron el sistema de riego con esos fondos, con esos créditos. Y después tuvimos una actividad puntual con el grupo de emprendedoras textiles en Lago Puelo, donde Florencia dio un curso de capacitación y nosotros llevamos una donación de telas que también fue aportado por organismos nacionales y lo distribuimos entre las emprendedoras. La cuestión es poder encadenar la capacitación con telas y que después le puedan dar el valor agregado a través de la confección de prendas. Nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo y lo que estamos haciendo es lo mismo que estábamos haciendo en la Federación de Mutuales con distintas organizaciones de la provincia”.

-Es importante aclarar la diferencia de instituciones, porque hubo algunas malas interpretaciones de que esto era algo municipal, tal vez hasta cuestión política o de campaña…

“No, de ninguna manera. La campaña la hará el intendente en su momento y lo anunciará él. Obviamente que hay una intencionalidad clara en el manejo de la información. Hay una serie de información que no estaba en ningún lado. De hecho, si ustedes miran las redes sociales de la Federación, está publicada la información siempre como fondos del INAE, fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros como Municipio no podemos destinar fondos de la Municipalidad en otro lugar de la provincia que no sea acá en Trelew y, en algunas ocasiones, el intendente ha acompañado algunas actividades nuestras como acompaña acá también, en las entregas de microcréditos. Pero son fondos de la Federacion de Mutuales. Eso ya está aclarado en el Tribunal de Cuentas. La otra vez también nos preguntaron por qué íbamos, porque a veces se superpone. Yo sigo siendo el presidente de la Federación de Mutuales y, si bien no tenemos la obligación de hacerlo pero para generar transparencia en el manejo de los fondos, le alcanzamos los convenios y toda la documentación al Tribunal de Cuentas que estamos ejecutando con el INAE y con el Ministerio de Desarrollo para que vean que esos fondos no tienen absolutamente nada que ver con la gestión municipal.

-En Trelew hay una rueda de emprededurismo que está funcionando bastante aceitada…

“Sí, Trelew es una de las localidades donde más en desarrollo tiene el emprededurismo. Para mi tiene un valor enorme porque tiene encadenada la producción, la asistencia técnica y el financiamiento con la comercialización. Nosotros hacemos el acompañamiento, para darte un ejemplo, de la producción hortícola de todo el valle y encadenamos algún tipo de financiamiento, fundamentalmente, para comprar semillas. Ahora está la red de hibernáculos, que son 50 los que estamos ejecutando. Pero después tenemos las ferias, que es donde los productores pueden vender toda su mercadería y nosotros cortamos toda la intermediación entre qué es lo que encarece el alimento. Todas las localidades donde uno va hay un desarrollo. Yo creo que si eso formara parte de las políticas públicas, hoy la provincia sería totalmente distinta: si todos los lugares podrían producir los alimentos básicos, como carnes, leche y todo lo que es horticultura para la ciudad, ahí tendrías un enorme desarrollo al lado de cada localidad y vos podrías consumir alimentos frescos, baratos y generar mano de obra a una gran cantidad de gente. Lo que nos pasa es que esto no forma parte de las políticas públicas, entonces faltan herramientas, faltan insumos, falta política. Y muchas veces cuando uno mira cuánto es la inversión, a veces es muy poca la que se necesita para motorizar una serie de proyectos productivos que beneficiarían mucho hoy a la cantidad enorme de personas que tenemos sin trabajo, pero fundamentalmente al conjunto de la sociedad que podría acceder a una enorme cantidad de alimentos mucho más baratos, mucho más sanos. Son círculos virtuosos que ojala en algún momento la política del Chubut lo discuta seriamente.

-¿Se priorizan tal vez las grandes cadenas de supermercados antes que a los productores locales?

“Si, digamos, esas ya son cadenas que no dependen de nosotros. No es que querramos hacer la Revolución Industrial ni muchos menos, pero me parece que eso no influye en nada en las cadenas porque ya tienen su lógica, ya tienen una enorme cantidad de alimentos con la que nosotros no podemos competir. Pero me parece que, en la situación en la que está la provincia, la situación de falta de trabajo, no es que va a venir una fabrica a instalarse en el interior de la provincia si nosotros no buscamos que con la misma producción y con lo que tenemos podamos darle la posibilidad a las familias para que puedan generar trabajo. Hay mucha gente y muchos comunicadores que descreen de eso. Ahora, yo te puedo decir que hay muchos lugares que viven muy bien con la producción agrícola, porque tienen volumen, ganan volumen, dan valor agregado y comercializan muy bien. No es que solamente eso tiene que ver con la economía de la pobreza y la subsistencia. Se puede ganar en escala, se puede comercializar muy bien, tenemos que tener volumen y para eso tenemos que tener condiciones. Hay que tener algo de tecnificación también, porque hay lugares en los que todavía se sigue produciendo como hace muchísimos años atrás y hoy con algo de tecnificación se puede producir mucho, que es el esquema que se está utilizando en muchos lugares del mundo, en espacios reducidos, con escala y con valor agregado. Esta sería la ecuación y la síntesis. Y en eso la Provincia del Chubut está totalmente en condiciones de poder hacerlo. Están los trabajadores, donde uno va encuentra a productores con muchas ganas de hacerlo, pero con muy pocas herramientas y muy poco acompañamiento del Estado para poder hacerlo.

-Tomo una frase que dijo, “la economía de la pobreza”, ¿sintió alguna vez que lo atacaron por ese lado?

“Si, permanentemente. Pero es la decisión que hemos tomado de acompañar, justamente. Yo creo que la diferencia entre las personas no tiene que ver solamente con la oportunidad, no es que uno sea mejor que otro, algunos podemos estar en mejores condiciones, porque tuvimos oportunidades de poder hacerlo y, lamentablemente, hay muchas familias y muchas personas que no han tenido nunca esa posibilidad. Uno lo puede ver, porque uno dice: ‘yo, ¿por qué pude estudiar? Porque tuve una familia que me ayudó, que pudo pagar los estudios, que por lo menos me colaboró, y eso hizo que yo pudiera tener un pasar un poco mejor’. Ahora hay muchísimos chicos que no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo sabes vos que ese chico no es un gran escritor, un gran deportista, un gran médico, si nunca tuvo la posibilidad? Entonces, creo que nosotros humildemente, desde nuestro espacio, lo que queremos es que todos tengamos la misma posibilidad.

-¿Se sorprendió con algún caso o algunos casos en particular sobre esto que me está contando?

“Si, permanentemente. Nosotros tenemos mucha conexión con la gente muy humilde y vemos con las ganas con las que se levantan todos los días a buscar trabajo o, muchas veces, a generar economía, que solamente tiene que ver con la subsistencia. Nosotros lo veíamos en las parcelas, donde ahí los compañeros producen los alimentos y después les sirven para que esas familias coman un poquito mejor. Y, cuando les preguntas, por ahí hacía años que no comían un zapallito. Y ahora lo pueden hacer con su propia producción. Entonces, nosotros no queremos que esa economía solamente mejore su alimentación, queremos que a futuro pueda ganar en volumen, le podamos dar valor agregado y que eso le empiece a generar ingresos a esa familia. Ahora, ¿cuántas oportunidades más tiene esa familia si nosotros no las generamos? Yo estoy convencido que ése es el rol del Estado: acompañar sin generar dependencia. Porque nosotros tenemos que lograr que los proyectos tomen cierto volumen y se puedan independizar del Estado y puedan tener su lógica propia. Al Polo Textil, por ejemplo, nosotros lo acompañamos hasta cierto punto con maquinarias, no económicamente porque nunca lo acompañamos de esa manera, pero hubo una presencia del Estado muy fuerte. Y hoy trabajan independientemente, todos tienen su ingreso; y si mañana nosotros nos corremos, desaparece la Municipalidad, el Polo Textil no desaparecería: tienen sus ingresos, tienen su maquinaria, tiene su lógica de trabajo. Otro ejemplo es una cooperativa que nosotros armamos hace muy poco tiempo de cuidadoras domiciliarias. También la acompañamos cierto tiempo, y hoy más de quince mujeres trabajan en la cooperativa, tienen su ingreso ahí. Nosotros ya nos corrimos, ya no necesitaban más el acompañamiento nuestro. Ese me parece que es el rol del estado. Cuando uno genera permanencia y dependencia del Estado, cuando el Estado se corre, el proyecto se cae. Y eso es lo que tenemos que evitar. El Estado tiene que tener presencia, pero hasta cierto punto, porque tenemos tanta demanda que nosotros necesitamos poner a algunos en el camino e ir a buscar a otros que necesitan que los vayamos a buscar. Ojalá lo podamos hacer y en el menor tiempo posible. Algunos creen que solo con la economía social vamos a resolver el problema económico, del trabajo en la provincia y eso no es cierto. La economía social es una parte. La economía social, el parque industrial, la obra pública… tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y la economía social juega un rol importantísimo en aquello que no tiene lugar en otros espacios para integrarse laboralmente”.que pasa es que ahora se visibiliza un poco más porque estamos dentro de la gestión del Intendente de Trelew y por eso tuvo la visibilización que tuvo esa actividad. Pero nosotros venimos ayudando a todo lo que tiene que ver con el emprededurismo. Puntualmente, habíamos tomado contacto con una serie de productores, en su gran mayoría mujeres, que tienen chacras muy chicas, pero que tienen proyectos muy interesantes, básicamente toda producción hortícola. Es muy cerquita ahí en la desembocadura, en El Hoyo. Venían gestionando hacía varios años un retrocultivador, porque ahí no pueden meter otra maquinaria, y justo nosotros teníamos fondos que estábamos ejecutando con el INAE, así que pedimos autorización y compramos un retrocultivador y se lo llevamos. Eso va a servir para que aumenten su producción, para que puedan ganar en escala. A algunos de ellos le hemos dado microcréditos y créditos que nosotros venimos articulando tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como con el FONCAP, que de acuerdo al volumen del crédito se canaliza por una o por otra organización nacional, así que alguno de ellos complementaron el sistema de riego con esos fondos, con esos créditos. Y después tuvimos una actividad puntual con el grupo de emprendedoras textiles en Lago Puelo, donde Florencia dio un curso de capacitación y nosotros llevamos una donación de telas que también fue aportado por organismos nacionales y lo distribuimos entre las emprendedoras. La cuestión es poder encadenar la capacitación con telas y que después le puedan dar el valor agregado a través de la confección de prendas. Nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo y lo que estamos haciendo es lo mismo que estábamos haciendo en la Federación de Mutuales con distintas organizaciones de la provincia”.

-Es importante aclarar la diferencia de instituciones, porque hubo algunas malas interpretaciones de que esto era algo municipal, tal vez hasta cuestión política o de campaña…

“No, de ninguna manera. La campaña la hará el intendente en su momento y lo anunciará él. Obviamente que hay una intencionalidad clara en el manejo de la información. Hay una serie de información que no estaba en ningún lado. De hecho, si ustedes miran las redes sociales de la Federación, está publicada la información siempre como fondos del INAE, fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros como Municipio no podemos destinar fondos de la Municipalidad en otro lugar de la provincia que no sea acá en Trelew y, en algunas ocasiones, el intendente ha acompañado algunas actividades nuestras como acompaña acá también, en las entregas de microcréditos. Pero son fondos de la Federacion de Mutuales. Eso ya está aclarado en el Tribunal de Cuentas. La otra vez también nos preguntaron por qué íbamos, porque a veces se superpone. Yo sigo siendo el presidente de la Federación de Mutuales y, si bien no tenemos la obligación de hacerlo pero para generar transparencia en el manejo de los fondos, le alcanzamos los convenios y toda la documentación al Tribunal de Cuentas que estamos ejecutando con el INAE y con el Ministerio de Desarrollo para que vean que esos fondos no tienen absolutamente nada que ver con la gestión municipal.

-En Trelew hay una rueda de emprededurismo que está funcionando bastante aceitada…

“Sí, Trelew es una de las localidades donde más en desarrollo tiene el emprededurismo. Para mi tiene un valor enorme porque tiene encadenada la producción, la asistencia técnica y el financiamiento con la comercialización. Nosotros hacemos el acompañamiento, para darte un ejemplo, de la producción hortícola de todo el valle y encadenamos algún tipo de financiamiento, fundamentalmente, para comprar semillas. Ahora está la red de hibernáculos, que son 50 los que estamos ejecutando. Pero después tenemos las ferias, que es donde los productores pueden vender toda su mercadería y nosotros cortamos toda la intermediación entre qué es lo que encarece el alimento. Todas las localidades donde uno va hay un desarrollo. Yo creo que si eso formara parte de las políticas públicas, hoy la provincia sería totalmente distinta: si todos los lugares podrían producir los alimentos básicos, como carnes, leche y todo lo que es horticultura para la ciudad, ahí tendrías un enorme desarrollo al lado de cada localidad y vos podrías consumir alimentos frescos, baratos y generar mano de obra a una gran cantidad de gente. Lo que nos pasa es que esto no forma parte de las políticas públicas, entonces faltan herramientas, faltan insumos, falta política. Y muchas veces cuando uno mira cuánto es la inversión, a veces es muy poca la que se necesita para motorizar una serie de proyectos productivos que beneficiarían mucho hoy a la cantidad enorme de personas que tenemos sin trabajo, pero fundamentalmente al conjunto de la sociedad que podría acceder a una enorme cantidad de alimentos mucho más baratos, mucho más sanos. Son círculos virtuosos que ojala en algún momento la política del Chubut lo discuta seriamente.

-¿Se priorizan tal vez las grandes cadenas de supermercados antes que a los productores locales?

“Si, digamos, esas ya son cadenas que no dependen de nosotros. No es que querramos hacer la Revolución Industrial ni muchos menos, pero me parece que eso no influye en nada en las cadenas porque ya tienen su lógica, ya tienen una enorme cantidad de alimentos con la que nosotros no podemos competir. Pero me parece que, en la situación en la que está la provincia, la situación de falta de trabajo, no es que va a venir una fabrica a instalarse en el interior de la provincia si nosotros no buscamos que con la misma producción y con lo que tenemos podamos darle la posibilidad a las familias para que puedan generar trabajo. Hay mucha gente y muchos comunicadores que descreen de eso. Ahora, yo te puedo decir que hay muchos lugares que viven muy bien con la producción agrícola, porque tienen volumen, ganan volumen, dan valor agregado y comercializan muy bien. No es que solamente eso tiene que ver con la economía de la pobreza y la subsistencia. Se puede ganar en escala, se puede comercializar muy bien, tenemos que tener volumen y para eso tenemos que tener condiciones. Hay que tener algo de tecnificación también, porque hay lugares en los que todavía se sigue produciendo como hace muchísimos años atrás y hoy con algo de tecnificación se puede producir mucho, que es el esquema que se está utilizando en muchos lugares del mundo, en espacios reducidos, con escala y con valor agregado. Esta sería la ecuación y la síntesis. Y en eso la Provincia del Chubut está totalmente en condiciones de poder hacerlo. Están los trabajadores, donde uno va encuentra a productores con muchas ganas de hacerlo, pero con muy pocas herramientas y muy poco acompañamiento del Estado para poder hacerlo.

-Tomo una frase que dijo, “la economía de la pobreza”, ¿sintió alguna vez que lo atacaron por ese lado?

“Si, permanentemente. Pero es la decisión que hemos tomado de acompañar, justamente. Yo creo que la diferencia entre las personas no tiene que ver solamente con la oportunidad, no es que uno sea mejor que otro, algunos podemos estar en mejores condiciones, porque tuvimos oportunidades de poder hacerlo y, lamentablemente, hay muchas familias y muchas personas que no han tenido nunca esa posibilidad. Uno lo puede ver, porque uno dice: ‘yo, ¿por qué pude estudiar? Porque tuve una familia que me ayudó, que pudo pagar los estudios, que por lo menos me colaboró, y eso hizo que yo pudiera tener un pasar un poco mejor’. Ahora hay muchísimos chicos que no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo sabes vos que ese chico no es un gran escritor, un gran deportista, un gran médico, si nunca tuvo la posibilidad? Entonces, creo que nosotros humildemente, desde nuestro espacio, lo que queremos es que todos tengamos la misma posibilidad.

-¿Se sorprendió con algún caso o algunos casos en particular sobre esto que me está contando?

“Si, permanentemente. Nosotros tenemos mucha conexión con la gente muy humilde y vemos con las ganas con las que se levantan todos los días a buscar trabajo o, muchas veces, a generar economía, que solamente tiene que ver con la subsistencia. Nosotros lo veíamos en las parcelas, donde ahí los compañeros producen los alimentos y después les sirven para que esas familias coman un poquito mejor. Y, cuando les preguntas, por ahí hacía años que no comían un zapallito. Y ahora lo pueden hacer con su propia producción. Entonces, nosotros no queremos que esa economía solamente mejore su alimentación, queremos que a futuro pueda ganar en volumen, le podamos dar valor agregado y que eso le empiece a generar ingresos a esa familia. Ahora, ¿cuántas oportunidades más tiene esa familia si nosotros no las generamos? Yo estoy convencido que ése es el rol del Estado: acompañar sin generar dependencia. Porque nosotros tenemos que lograr que los proyectos tomen cierto volumen y se puedan independizar del Estado y puedan tener su lógica propia. Al Polo Textil, por ejemplo, nosotros lo acompañamos hasta cierto punto con maquinarias, no económicamente porque nunca lo acompañamos de esa manera, pero hubo una presencia del Estado muy fuerte. Y hoy trabajan independientemente, todos tienen su ingreso; y si mañana nosotros nos corremos, desaparece la Municipalidad, el Polo Textil no desaparecería: tienen sus ingresos, tienen su maquinaria, tiene su lógica de trabajo. Otro ejemplo es una cooperativa que nosotros armamos hace muy poco tiempo de cuidadoras domiciliarias. También la acompañamos cierto tiempo, y hoy más de quince mujeres trabajan en la cooperativa, tienen su ingreso ahí. Nosotros ya nos corrimos, ya no necesitaban más el acompañamiento nuestro. Ese me parece que es el rol del estado. Cuando uno genera permanencia y dependencia del Estado, cuando el Estado se corre, el proyecto se cae. Y eso es lo que tenemos que evitar. El Estado tiene que tener presencia, pero hasta cierto punto, porque tenemos tanta demanda que nosotros necesitamos poner a algunos en el camino e ir a buscar a otros que necesitan que los vayamos a buscar. Ojalá lo podamos hacer y en el menor tiempo posible. Algunos creen que solo con la economía social vamos a resolver el problema económico, del trabajo en la provincia y eso no es cierto. La economía social es una parte. La economía social, el parque industrial, la obra pública… tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y la economía social juega un rol importantísimo en aquello que no tiene lugar en otros espacios para integrarse laboralmente”.