Red43 dialogó con Edmundo Ramos, quien viene desde La Quiaca, mostrando una interesante propuesta que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Se trata de un viaje a bordo de su AUTO ECOLÓGICO (Auto a basura), una idea que tuvo allá por el año 2008 y que finalmente pudo poner en marcha.

"No hace falta que todos los vehículos funcionen con derivados del petróleo. Hay energías alternativas que se pueden utilizar para mover vehículos, como por ejemplo, la basura", nos detalla Edmundo, quien se encuentra en la ciudad cordillera luego de hacer 3 mil kilómetros a bordo de su Ford Falcon Ranchero, modelo 83.

"Este auto tiene un motor gigante y se alimenta con mucha basura. Vengo de La Quiaca consumiendo residuos que vamos juntando en el camino"

El rodado combustiona basura orgánica y seca; es decir, cáscaras, carozos, restos de poda, carbón, carbonilla, etc.: "Dos días antes de viajar probé con plástico y, aparentemente, sería posible que funcione".

Edmundo es ingeniero eléctrico y mecánico. Según nos comenta, al darse cuenta que todos los vehículos funcionan con derivados del petróleo, como si fuera infinito, se preguntó "qué va a pasar con los vehículos cuando el recurso se acabe". Y por ello, buscó un remplazo que no se acabe nunca: "de esta manera, dejamos de consumir petróleo y limpiamos el planeta".

En redes sociales, se puede conocer más de esta historia y propuesta: "Auto a basura", es una página abierta en la cual se pueden descargar datos y planos de manera libre.

https://www.facebook.com/Autoabasura

"No tengo ningún interés económico en esto. Mi idea era hacer toda la Ruta 40 pero, desde aquí, es muy desolada. Asique retomaremos por la costa y juntaremos los residuos de las ciudades. Esta idea no contamina, ya que no produce ni plomo ni azufre, limpia el plantea, y lo mejor de todo, por el caño de escape estoy aportando un 20% de oxígeno al ambiente".