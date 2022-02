Los detalles los brindó la responsable de Estadísticas y Censos de la Provincia, luego de informar a los ministros del Gabinete y el Gobernador, las tareas que se preparan.



Silvia Iralde sostuvo que “Hoy tuvimos la suerte de poder informar cómo va a ser el operativo censal en la República Argentina al gabinete provincial, un gabinete extendido gracias a Dios porque vinieron muchísimos funcionarios. Una convocatoria más amplia de la esperada. Ha sido muy bien recibida, la verdad”.

“Estamos abocado al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se va a llevar adelante en la modalidad de siempre el 18 de mayo, un día miércoles feriado nacional para que la gente espere al censista en la casa y también tiene la novedad de que a partir del 16 de marzo hasta el 18 de mayo a la mañana la gente va a poder censarse digitalmente. Digamos, un censo digital vía internet. Ya hay información respecto de cómo es, cómo completar el formulario en la página específica del Censo que es www.censo.gob.ar”.

“El censista va a recorrer todas las viviendas y va a consultar a todas las personas que viven en esas viviendas. Por eso es Censo de Viviendas, es gente que vive en esas viviendas. El censista le va a consultar, si hizo el censo digital, le va a pedir el código de completitud del censo que, cuando uno termina de hacer el censo digital, arroja el sistema y va a volcar en el formulario que le correspondería a esa casa el código de ese censo digital con el objetivo de vincular sin margen de error al territorio esa información que está en una base de datos digital”.

“Uno intenta que se pueda cubrir la mayor cantidad de población posible con el censo digital, porque eso va a hacer más ágil el trabajo el día 18 de mayo. Entendemos que el territorio de la República Argentina y de Chubut en particular es muy amplio, variado y heterogéneo. Es decir, vamos a tener lugares en donde la gente, que viva en una comuna, va a poder tener acceso al censo digital y van a haber otros que por cuestiones de conectividad no lo van a poder hacer. Pero no es un problema del censo, es un problema de conectividad”.

“Para que los datos sean de calidad, el censo tiene que tener una cobertura territorial muy importante. Es decir, tenemos que llegar a todos los lugares de la provincia, todo el territorio: a todos los parajes, a todos los espacios. Entonces, necesitamos ubicar una estructura que tenga ubicación en el territorio lo más amplia posible, y la estructura docente, la estructura educativa, precisamente, es la que tiene esas características. En la mayoría de los lugares hay una escuela o una muy cercana. Entonces, el objetivo es, primero, intentar cubrir todos los roles que tienen que desempeñarse en un operativo censal con los docentes, que van desde un jefe de departamento, porque al territorio lo vamos dividiendo a partir de departamentos, y después hacemos divisiones territoriales propias del censo, fracción censal, radio censal, segmento censal. El segmento es el del censista. Se está esperando que un censista recorra de 30 a 32 viviendas en promedio. Por eso también es importante lo del censo digital, porque cuanto más se censen más rápido va a terminar el censista, más tiempo va a tener para hacer su trabajo”.

“El formulario tiene dos grandes partes generales: una son las características de la vivienda. Ahí pregunta cómo es la vivienda, de qué material está construida, qué tipo de servicios tiene y cómo es el acceso a esos servicios, características de conectividad y de tecnología que puede utilizar el hogar, no demasiado en profundidad, pero sí se hace un sondeo. Después se censan a las personas, a cada persona se la vincula con un jefe de hogar, que el grupo familiar decide quién es el jefe del hogar, y se construyen hogares. Por eso decimos que es un censo de viviendas, hogares y personas. Las viviendas son las casas, los hogares son los núcleos familiares que no sólo comparten el teco sino también los gastos de alimentación, y se arman los hogares: si son hogares unipersonales, bipersonales, si son matrimonios jóvenes con chicos, y ese tipo de cosas lo da la relación con el jefe del hogar. Se define un jefe del hogar y después se pregunta por todas las personas que duermen habitualmente en esa vivienda, por lo menos cuatro días a la semana. Entonces se construyen los hogares. Y después se censan a cada una de las personas. De las personas se pregunta, como novedad, cuál es el sexo al nacer y cuál es la autopercepción de género que tiene, algo que en los censos anteriores no estaba. Y después se vuelca al formulario general algo que en los censos anteriores estaba en un formulario ampliado, ahora es un único formulario para todos, y se pregunta la pertenencia a pueblos originarios, a pueblos afrodescendientes, y también se indaga sobre características de discapacidad”.

“El último censo fue hace 12 años, en el 2010. La pandemia no nos lo permitió hacer en el 2020”.

“Las personas que saben que, por cuestiones laborales, por las razones que fueran, no van a estar en la casa, deben hacer el censo digital y poder dejarle a algún vecino el código y el resumen de a cuántas personas se censaron, cuántos varones, cuántas mujeres”.

“El horario del recorrido del censista es desde las 8 de la mañana del 18 de mayo hasta las 18 horas”.

“Es un feriado nacional destinado específicamente para el Censo, para que las personas puedan esperar al censista. Sabemos que van a ocurrir situaciones: a los que trabajan en áreas de seguridad, policía, los que trabajan en salud que por ahí tienen que cubrir turnos porque eso no se detiene nunca, les damos estas opciones de, por ejemplo, un censista cuando golpee en una casa donde no le conteste nadie, una de las instrucciones es que indague en las casas vecinas a ver si esa casa está ocupada o no. Es decir, aquel que ya sabe que no va a estar puede dejar su información que hizo el censo digital con un vecino”.

“Estamos trabajando sobre darles un puntaje a los docentes, como la mayoría de las provincias y como ya se ha hecho en censos anteriores, porque todos deben hacer una capacitación. Una capacitación que siempre suma porque los datos estadísticos, demográficos y demás, se dan en las escuelas y entender un poco más de qué se trata esto siempre aporta”.

“No hay una remuneración como un sueldo, pero tienen que capacitarse, tienen que usar sus datos. Una de las cosas novedosas es que el celular del censista va a ir guardando los resúmenes de lo que va haciendo, entonces va a tener que usar sus datos y lo que se intenta es cubrir como un viático, algo así”.

“Los censistas van a estar identificados: van a tener pechera, van a tener credencial con sus datos, van a tener la bolsa con el logo del censo, con los formularios. Van a estar identificados realmente”.

“Es delito mentir en el censo, pero la relación estadística entre las organizaciones de estadística y la población es una relación de mutua confianza. Es decir, nosotros en el censo, por ejemplo, no pedimos el nombre y el apellido de las personas, preguntamos quién es el jefe del hogar, quién más vive allí, la relación que tiene esa persona con el jefe del hogar, no preguntamos más datos. Porque entendemos que es obligación contestar a un censo como ciudadano, pero además nosotros tenemos que responderle con la confianza de que ese dato va a ser resguardado como corresponde respecto de la regulación del secreto estadístico que nos rige a todos los que trabajamos en estadística”.

Respecto si es obligatorio para los docentes, respondió que “es una carga pública. Uno intenta contemplar todas las posibilidades y por eso también decimos que es muy probable que no todos los docentes puedan participar por distintas razones, es muy probable que no logremos cubrir todos los cargos, la cantidad de censistas que vamos a necesitar, y entonces INDEC en la página destinada al censo, que es www.censo.gob.ar, va a haber un formulario para que aquellos que quieran ser censistas en forma voluntaria puedan inscribirse allí”.