Los internos de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia iniciaron una huelga de hambre ante "la falta de respuestas por parte de la Defensa Pública local tras los múltiples pedidos por irregularidades dentro del centro de detención".



Al respecto, un interno conversó con el medio radial La Cien Punto Uno y remarcó que la irregularidad en las visitas comenzó "con la llegada de la pandemia".

En este sentido, informaron que a pesar de "haber mejorado el contexto epidemiológico, los beneficios no han mejorado", y aún tienen restricciones en lo que son las frecuencias y la cantidad de personas.

El interno, expresó: “No queremos nada del otro mundo, solamente compartir una pizza y una gaseosa con nuestra familia, cumpliendo con la distancia y con el barbijo”, aseguró.



En tanto, aseveró que la Defensoría de Comodoro "no responde y estamos contactándonos con la Defensa de Chubut. Somos 194 presos acá y muchos no queremos seguir acá, donde no respetan nuestros derechos”.