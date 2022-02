El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló de la situación en el Concejo Deliberante con presidente indefinido y criticó lo ocurrido.

"No es el mejor escenario. No es lo que la gente necesita ni la municipalidad. Tenemos que dar respuesta a los vecinos. Siempre hay internas en los bloques oficialistas, siempre hay uno que piensa distinto que el otro. El verdadero desafío de los concejales es llegar a un acuerdo común donde las partes ceden algo. En este caso no se da así", expresó Ongarato.

El intendente también manifestó: "Espero que se pueda resolver este tema de alguna manera y que la comunidad tenga un concejo funcionando con sus autoridades para darle respuestas a la gente, no para satisfacer una cuestión interna. La verdadera necesidad del vecino es que salgan las ordenanzas para tener una ciudad mejor. Es lo que nos mueve y debiera ser el objetivo fundamental".

Además, agregó: "Tenemos que estar en conjunto para lograr un edificio nuevo para el hospital y no pensando quién va a presidir el Concejo Deliberante, un bloque de concejales o una comisión".

"Tendría que resolverse antes. Muchos tendrían que recapacitar y ver qué han hecho. Qué le han dado a su comunidad, a su partido, a su gobierno y reflexionar. He convocado con Gerardo Filippini para la apertura de sesiones el 3 de marzo y para esa fecha esto tiene que estar solucionado". concluyó Ongarato.