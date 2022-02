Austin: "Lo que busco en esta presidencia es tener mayor apertura y más pluralidad"

En su primera vez como presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Diego Austin se refirió a la sesión preparatoria llevada a cabo este sábado.

"Hemos podido tener la preparatoria y está todo listo para el inicio de las sesiones preparatorias. Tenemos que definir el día, aunque tengo entendido que será el día jueves con la presencia y el discurso del intendente", dijo el concejal.

Sobre su primera sesión a cargo, Austin contó: "La verdad, bastante nervioso. Hay cosas que se me pasaron, pero es la primera vez que me toca. Si bien soy bastante rápido para hablar, para conducir es diferente. Pudimos discutir los temas. Lamento que los bloques minoritarios no tengan más participación porque lo que busco en esta presidencia es tener una mayor apertura y más pluralidad. Lo temas de relevancia los vamos a tratar en Concejo en Comisión, que lo presido yo. Ahí se van a dar los debates más ricos".

En cuanto a la conformación de las comisiones y como quedaron, el presidente del Concejo sostuvo: "Dicen los bloques minoritarios que quieren tener mayoría en dos comisiones. Lo que entiende el oficialista es que siendo quien ganó, la mayoría debe estar garantizada en todas las comisiones. Se hizo una propuesta de las comisiones en la que querían tener mayor participación los bloques minoritarios, en lugar de ser 5 integrantes ser 7 integrantes para garantizar la mayoría. Hay opiniones dispares. Las comisiones de 7 funcionaron muy bien en la gestión anterior. Al no poder llegar a un acuerdo, quedaron las comisiones prácticamente integradas por el oficialismo".

Por último, Austin indicó que "Se le ofreció la vicepresidencia a los bloques minoritarios y no la quisieron ocupar". "Me hubiese encantado tenerla, pero de forma distinta, participativa para tener voz y voto. El año legislativo recién empieza. Mis modos y maneras pueden ser distintas, pero confío en el dialogo para lograr los consensos necesarios y la representatividad que se merece la ciudad", cerró.