Ucrania acepta conversaciones con Rusia, mientras Putin pone a las fuerzas nucleares en alerta: “Acordamos que la delegación ucraniana se reuniría con la delegación rusa sin condiciones previas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat” dijo el presidente ucraniano Zelensky, incluso cuando el presidente Vladimir V. Putin intensificó aún más las tensiones al poner en alerta a sus fuerzas nucleares.

Al referirse a las conversaciones previstas entre su país y Rusia, el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, leyó esta declaración fuera del Consejo de Seguridad: "No hay nada malo en las negociaciones y estaremos felices si el resultado de las negociaciones es la paz y el fin de guerra. Pero no nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos ni un centímetro de nuestro territorio. Ese es el objetivo de nuestra lucha”.

Los civiles se unieron a las fuerzas armadas de Ucrania en un intento desesperado por detener la ofensiva de Rusia, ganando un mayor apoyo de otros países: La Unión Europea dijo que prohibiría el espacio aéreo a todos los aviones rusos y financiaría la donación de armas a Ucrania. FedEx y UPS, dos de los servicios de entrega más grandes del mundo que representan elementos cruciales de la cadena de suministro global, detuvieron los envíos a Rusia después de la invasión de Ucrania.

'Voy a la guerra': los ucranianos regresan de Polonia para defender su patria: Miles de ucranianos han buscado seguridad en los países vecinos, pero muchos han regresado del extranjero para luchar contra la invasión rusa y reunirse con sus familiares.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para convocar una sesión de emergencia de la Asamblea General que se reunirá en las próximas 24 horas. Es la primera vez que se convoca una sesión de este tipo en décadas, dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield, porque “este no es un momento ordinario. Necesitamos tomar medidas extraordinarias para hacer frente a esta amenaza a nuestro sistema internacional y hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania y a su gente”. El Consejo de Seguridad pondrá a votación una resolución el martes que pide el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, la protección de los civiles y el acceso de la ayuda humanitaria a las 15 horas. Rusia tiene poder de veto.

Perdidas de las fuerzas rusas: Después de intensas batallas callejeras el domingo, se verificaron los restos carbonizados de vehículos militares rusos en las afueras de la capital de Ucrania, Kiev. Nuevas imágenes satelitales muestran mas fuerzas terrestres rusas acercándose a la capital de Ucrania, Kiev. Un largo convoy se extiende a lo largo de más de cinco kilómetros de ruta, compuesto por cientos de vehículos.

Desafiando a la policía, los rusos protestan por la decisión de Putin de enviar tropas a una 'nación fraternal'. Miles de personas salieron a las calles de las ciudades rusas el domingo para protestar por la decisión del presidente Vladimir V. Putin de invadir Ucrania, arriesgándose a ser golpeados y arrestados. Las protestas del domingo siguieron a manifestaciones contra la guerra similares en todo el país que han tenido lugar en docenas de ciudades rusas todos los días desde que las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania temprano en la mañana del jueves. Los manifestantes también acudieron a ciudades de todo el mundo.

Los hospitales de Ucrania se están quedando sin oxígeno, dice la Organización Mundial de la Salud. La OMS advirtió el domingo que muchos hospitales ucranianos se estaban quedando peligrosamente bajos en los suministros de oxígeno.

En un comunicado, la organización dijo que la mayoría de los hospitales de todo el país podrían agotar sus reservas de oxígeno al día siguiente, y que algunos ya se habían agotado.