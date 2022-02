Beatriz, vecina del barrio Baden II, cuenta a Red43 cómo fue la situación que le tocó padecer en la noche del domingo, cuando el temporal de viento arrancó varias chapas de su techo.

En principio, detalló que "tipo 12 sentimos que se levantó todo. Fue una sensación muy fea. Gracias a Dios es todo materia; mi familia y yo estamos bien"

"Se voló el techo completo. Pudimos sujetarlo para que no cause más problemas. Las chapas no sirven más"