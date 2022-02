El Secretario Gremial de ATECh en Esquel, Nicolás Jorge, dialogó con Red43 sobre el posible inicio de clases previsto para los primeros días de marzo. Se refirió a la situación salarial y al estado de las escuelas.

"Tuvimos ya dos reuniones. En la última, el gobierno otra vez tuvo un destrato para los trabajadores de la educación ofreciendo en la paritaria un 6% de aumento. En los medios dijeron un 35%, tomando la paritaria del año pasado que fue rechazada por ATECH, que era un 30% dividido en tres cuotas. Proponían un 6% para mas adelante y toman como si fuera un 36%. Se rechazó y estamos a la espera de que nos vuelvan a convocar a ver si hay una propuesta superadora", expresó Jorge.

Por otra parte, se refirió al pedido de devolución de los días descontados por paro: "El gobierno sigue en la misma tesitura cuando ellos son los responsables de las medidas de fuerza porque no cumplen lo prometido. El tema de las escuela no están en condiciones al día de la fecha. Los sueldos los tenemos atrasados en 26 meses, cuando sabemos que los alquileres aumentaron, el transporte, el supermercado. Siguen con la tesitura de que no se van a devolver esos días".

Por último, sobre el inicio del ciclo lectivo, Jorge consideró: "Los docentes queremos estar trabajando en las escuelas, pero desde que está este gobierno en la provincia no hemos tenido clases por una cuestión misma de ellos. Si las escuelas están en condiciones, se acomoda la cuestión salarial y se regulariza el transporte no habría problema para iniciar las clases. Tiene que hacer un esfuerzo el gobierno. En los últimos cinco o seis años mostraron que no tienen intenciones".