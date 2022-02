El exdirector de Pesca, José Luis Pérez, fue desplazado de su cargo hace pocos días, en plena temporada. La situación generó preocupación en los trabajadores, ya que hay cosas para resolver y nadie puede tomar una decisión concreta al no tener director.

"Nos comunicaron desde Rawson que quedaba cesante el cargo de director y nos preocupamos todos los compañeros. Nos dijeron que lo iban a cambiar, que todavía no tenían el nombre", expresaron.

A su vez, indicaron que: "El jueves nos dijeron que a principio de marzo iban a poner a una persona. Además, pedimos el tema de paritarias, aumento de sueldo, ropa, movimientos de categorías y montón de cosas que teníamos atrasados. Nos dijeron que se iban a poner al tanto de todo y que se iban a retomar las paritarias convencionales".

Sobre el encuentro con el secretario de Pesca de la provincia, Gabriel Aguilar, agregaron: "El gobernador quería dos nombres y él los tiene. Nos dijo que se iba a juntar con el gobernador y a partir del primero de marzo íbamos a tener un director. Dejó a cargo a dos referentes administrativos que están hace un montón y al coordinador general en la parte logística y la parte de pesca continental".

Por último, los trabajadores manifestaron que: "La traba son las decisiones. No podemos tomar una decisión concreta, no sabemos qué hacer con el combustible. Otra cosa es no tomar decisión en algún movimiento de logística o vehicular y también la parte administrativa. No se puede firmar nada, ni salir un expediente. Dejó a dos personas encargadas y estamos de acuerdo. Pueden tomar decisiones pero no pueden firmar y eso nos preocupa".