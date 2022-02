El Ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, afirmó que “el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con las terminales, está diseñando un vehículo que va a salir de fábrica con la homologación de patrullero, con todo el equipamiento: desde los blindajes en las puertas, la separación en el medio, el asiento de atrás en forma distinta”, e indicó que “por pedido del ministro Fernández, yo estuve en las fábricas que están trabajando con esto, porque hemos participando todas las provincias en su diseño”.

Al respecto, resaltó que la misma “es una muy buena iniciativa, porque los costos de los móviles van a ser totalmente distintos”, explicando que “éste va a ser pura y exclusivamente patrullero con todas las medidas de seguridad que están siendo homologadas a través del Ministerio de Seguridad de la Nación y que van a participar absolutamente todas las terminales que están radicadas en el país: van a presentar un vehículo sedán y una camioneta tipo 4x4”.

En cuanto a la adquisición de los vehículos, Das Neves aseguró que “el Gobierno Nacional se va a encargar de realizar la adquisición de todo ese lote de vehículos y luego van a ser distribuidas en toda las provincias, haciendo un descuento de la coparticipación”, y en este sentido aseveró que “es un tema que se está estudiando con todos los ministros de Seguridad de las provincias”, porque todos en general “estamos teniendo absolutamente el mismo problema de no poder acceder a la adquisición de los vehículos, porque no hay dinero. Los últimos que compraron vehículos que pudieron armarse, fueron Santa Fe –con alrededor de 2600 unidades- y Provincia de Buenos Aires –aproximadamente mil camionetas-. Después tenemos varias provincias, como la Provincia del Chubut hoy, que tiene licitaciones en marcha y no tenemos stock de vehículos hasta dentro de 120 días por lo menos”, finalizó.