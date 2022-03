El Sindicato de Salud Pública, anunció que es necesario iniciar la discusión para actualizar la pauta salarial y las distintas demandas al Gobierno Provincial, por lo que anunciaron una medida de fuerza provincial desde el próximo 9 de marzo.

En este sentido y mediante un comunicado, el gremio planteó que en lo que va del año se cursaron tres notas solicitando paritarias salariales, convencionales y el abordaje concreto a las demandas más relevantes del sector.

En el mismo, sostienen que "no somos prioridad para el Gobierno; siendo que no se toma en cuenta que prestamos un servicio estrictamente esencial, no se considera el contexto que venimos atravesando en el marco de las endemias, pandemias y crisis económica y política que atravesamos".

Según indican, la Comisión Directiva del gremio manifiesta “predisposición permanente al diálogo, a los fines de evitar medidas de acción directa que repercutan en la atención pública», pero «ante el grosero ninguneo del Gobierno para sentarse a dialogar, indefectiblemente nos condiciona y empujan a decretar medidas de huelgas”.

Fuente: Mil Patagonias