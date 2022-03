Ricardo Sastre, el Vicegobernador de la Provincia de Chubut, marcó algunas definiciones en las últimas horas, abordando cada uno de los temas que se encuentran hoy en la agenda política.

En principio, en su rol de titular del Poder Legislativo, dijo que “comenzamos el año muy bien, reuniendo a todos los presidentes de bloque y priorizando el bien común por encima de cualquier bandera política. Creo que también ha quedado demostrado en las primeras sesiones. Esperemos que especialmente con los temas importantes que el Ejecutivo precisa como herramienta de gobierno, podamos tener una discusión sana” expresó el Vicegobernador, que además se refirió a la ruptura de bloques dentro de la Legislatura: “en las elecciones se reúnen varios sectores para conformar un espacio, entonces una vez que se ganan las elecciones, todos buscan un rédito y terminan rompiendo. Depende de la conducción del espacio y la contención de los dirigentes, pero es normal que suceda”.

Más adelante, Sastre pidió que “todos los que representan a Chubut a nivel provincial o nacional, luchen por cada vecino que representan. Necesitamos discusiones para los problemas reales de la Provincia. Un anillado eléctrico, obras de otra dimensión, y muy necesarias. No podemos permitir que haya a esta altura, pueblos que tienen luz con grupos electrógenos, o con falta de agua. Chubut es la cuarta provincia exportadora del país, debemos hacer valer eso mediante nuestros representantes a nivel nacional. Las obras importantes de esta provincia deben ser parte de un presupuesto en Nación”.

CRECER, COMO REGIÓN

En otro tramo, el Vicegobernador dijo que “voy a hablar de experiencias reales que me han tocado a mi encabezando un ejecutivo. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que viene realizando Gustavo (Sastre) en la Municipalidad, porque ha potenciado muchísimas cosas que iniciamos en las gestiones anteriores, y ha innovado mucho en otras que quizás no se destacaban tanto. En Madryn hubo una época en la que solo se hablaba de aluminio y pesca. En nuestras gestiones al frente de la intendencia, hemos podido relanzar el turismo, y convertirlo realmente en una industria clave para el desarrollo no solo de la ciudad, sino de la región. A eso debemos apuntar en cada rincón de la provincia. La gente que llegaba a Madryn en cruceros, con temporadas récord de arribos, derramaba sus gastos en todas las ciudades del Valle. El turismo es una industria que potencia los lugares, y hay que buscar alternativas similares dentro de nuestra matriz productiva”.

EL ESTADO Y LOS INGRESOS

Para Sastre, el tema del Estado no tiene demasiadas vueltas. “El estado tiene que garantizar los sueldos, y funcionar. Uno tiene que acercarse a las oficinas de algún área particular, a realizar un trámite, y tiene que irse con el trámite finalizado, así de simple. El funcionamiento es clave. Hemos atravesado momentos muy duros, pero debemos ir avanzando mediante el diálogo. Confío en las mesas multi sectoriales, en que se vean representados cada uno de los sectores. Estoy convencido que lograremos mucho de ahora en adelante”.

En ese mismo sentido, admitió que “hay que dar diferentes discusiones. Una de ellas es que la Ley que protege los impuestos de la energía eólica, vence en 2025. Tenemos que discutir con elaborar una ley con mejores condiciones e ingresos para la Provincia. Nosotros en Madryn lo hicimos, y los porteños, que viven subestimándonos con sus regionalismos, salieron a decir que le estábamos contando un ‘impuesto al viento’. Y no es así, y lo hemos discutido en medios nacionales, que nos trataron de improvisados. Hay una ley que exceptúa de impuestos a la energía eólica, pero en el caso de Madryn, dentro de su ejido municipal se instalaron parques, y al corresponder a la ciudad, la tasa de seguridad e higiene se abona como lo hace cualquier comerciante. Cómo le explicamos a los vecinos que tienen una despensa, que ellos tienen que pagar esa tasa, y que empresas de semejantes características, no van a hacerlo. A nosotros esa tasa, nos permite que los inspectores del municipio recorran las empresas que están dentro del ejido, y corroboren que las condiciones de seguridad e higiene se respetan, para tranquilidad de los trabajadores. Nadie tiene que sentirse enojado por eso, de lo contrario que pongan los molinos en la 9 de Julio al lado del obelisco, y tema terminado”.

Otra de las discusiones que, para el Vicegobernador, va a resurgir, es la de Coparticipación, máxime a sabiendas de que en pocos días iniciará el Censo Nacional.

“El Censo traerá también algunas cuestiones a la hora de ver los fondos por coparticipación. En el caso de Madryn, la ciudad sigue cobrando apenas por arriba de los 80 mil habitantes. Todos sabemos que el Censo estará muy por encima, entonces hay que discutirlo. Hay que abrir la discusión y acá nadie tiene que perder nada. Hay ciudades que se han visto muy perjudicadas y que deberían haber recibido muchos más fondos coparticipables. Pero eso no significa que se le tenga que ‘sacar’ a otras ciudades”, remarcó.

TRELEW

Es de público conocimiento las dificultades que ha atravesado la ciudad en los últimos meses, sobre todo porque “se han profundizado temas como la desocupación y la inseguridad. Y esa nunca es una buena combinación. Creo que la situación debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Y en lo que respecta al gobierno local, creo que se puede avanzar dándole participación a todos los sectores. En Madryn cuando empezamos, las cosas no marcharon del todo bien, quizás por inexperiencia, sumado a algunos otros factores. Nunca lo negamos, somos muy autocríticos en ese sentido. Pero cuando sucedió, comenzamos a abrir puertas, y sumar sectores que se comprometieron, como fue el sector privado. Pudimos avanzar todos juntos en busca de lo mismo. Hay que entender que los clubes y las instituciones, son facilitadores de la tarea del estado. No me voy a cansar de decirlo. Cuando se abre la puerta para todos participen, muchos vecinos quieren involucrarse. Me parece que hoy Trelew cuenta con un problema dirigencial, y acá nadie tiene que enojarse. Al contrario, deben dejarse ayudar. Se puede llegar a una solución, con el aporte de todos los actores”.

2023

Sastre explicó que “tuve intenciones de ser gobernador en 2019, y acompañé a Mariano (Arcioni) porque llevar adelante un proceso interno en aquel momento, era sumar un problema a los que ya había en la Provincia. Por eso decidí ser Vicegobernador en una fórmula, pero sería hipócrita decir que no me gustaría ser Gobernador. Entiendo que Chubut tiene potencial para salir adelante, será cuestión de analizar muchas alternativas, porque no se trata solo de política. Atrás hay una familia que banca muchas cosas, habrá que evaluarlo, pero sí, las ganas están” y agregó que “si no estuviera preparado para conducir una provincia desde el Poder Ejecutivo, yo sería el primero en dar un paso al costado. Confío muchísimo en que vamos a poder implementar el ‘modelo’ Madryn en Chubut. Y no sé trata de arrogancia, es lo que realmente sentimos. Somos capaces de hacerlo y replicarlo en toda la provincia”.

Por lo pronto “vamos a seguir recorriendo, pero no para llevar promesas. Hay diferentes problemáticas en cada rincón, y no hay mejor forma de lograr soluciones, de arribar a consensos, y de conocer las problemáticas de cada lugar, que ir y estar cara a cara con la gente. Es la única forma que conozco de hacer política, así lo hacemos desde que arrancamos en el ejecutivo de Madryn en 2011. El día que no lo sienta de esa forma, le pondré punto final”.