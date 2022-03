Está en su mejor momento, no hay dudas de ello. Todo lo que corre lo gana, sin importar la distancia o el lapso entre carrera y carrera.

Despues de aquella hazaña del 5 de diciembre cuando en Valencia rompió todos los records, Joaquín Arbe no para de ganar y de sorprender.

El periodo de descanso entre el Medio Maratón al Paraiso y la Corrida de Crónica fue de tan solo una semana. Poco tiempo para un ser humano normal, mucho tiempo para el petizo que cuando algo se le mete en la cabeza noy hay nadie que se lo quite.

Primer puesto en el Medio Maratón al Paraiso, primer puesto en la Corrida Internacional del Diario Crónica. Y la máquina sin romper.

Y este fin de semana, con apenas algunas horas de descanso entre una carrera y otra, Arbe lo hizo posible.

Fue el ganador del Medio Maratón del Lago que tuvo lugar en Rio Pico, en el marco de su centenario del pueblo y además hoy a la mañana fue el ganador de la prueba de 12km que tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, en el marco del 103º aniversario del Club Gimnasia y Esgrima de la localidad petrolera.

Ayer corrió mano a mano con Eulalio "Coco" Muñoz, esta mañana lo hizo con otro gran atleta como lo es David Rodriguez y en ambos duelos salió airoso.

En el medio Maratón del Lago, el tiempo de Arbe fue de 1hs 14min 07seg, superando a Coco Muñoz quien hizo un tiempo de 1hs 14min 50seg, en tanto el tercer lugar en el podio fue para Carlos Colinecul, quien llegó a la meta tras correr 1hs 18min 53seg.



Por el lado de las mujeres, la victoria fue de Karina Neipán, superando a Roxana Calderero y Natalia Tapia quienes terminaron segundo y tercero respectivamente .

Un total de 120 competidores fueron parte de la fiesta deportiva organizada por el Municipio de Rio Pico y que contó con el apoyo de la Agencia Chubut Deportes.

VICTORIA EN COMODORO RIVADAVIA

Por otra parte, en la jornada de hoy el esquelense Joaquín Arbe se subió al lugar más alto del podio al ganar los 12 kilómetros de la competencia organizada por el Club Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Detrás de Arbe, se ubicaron David Rodríguez y Miguel Lincanqueo, en tanto por el lado de las mujeres, fue triunfo de Daiana Llanquín, seguida por Ariana Miño y Johanna Curry.