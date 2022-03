Obispos de la provincia del Chubut, que están nucleados en la Diócesis de Comodoro Rivadavia y la Prelatura Esquel, manifestaron a través de un comunicado, su punto de vista acerca de la actualidad de la educación en el territorio provincial, a la cual calificaron como "una tragedia" que "precisa acciones inéditas".

"Creemos que si en todo el país una de las consecuencias invisibles de la pandemia ha sido el deterioro en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en nuestra provincia del Chubut es una tragedia", comienza expresando el comunicado.

“En nuestros espacios de cercanía hemos instrumentado medios en el último tiempo para que aquellos que están en edad de escolarización puedan acceder a los servicios de internet, una impresora, etcétera. El impacto en la provincia ha sido encontramos con niños y niñas que en los últimos años del nivel primario no saben tomar un lápiz; no sólo no comprenden consignas, sino que tienen una seria dificultad para leer y escribir, no entienden cómo hacer las operaciones básicas de la matemática, etcétera”