La carrera por la intendencia de Esquel comenzará dentro de poco y ya hay, oficialmente, un precandidato. Hace días, Javier Comparada lanzó un spot como precandidato a intendente para las elecciones del próximo año.

En diálogo con Red43, el Chino comentó sobre la conformación de Igualar, este nuevo partido político.

"Hace dos años vengo trabajando con un grupo de personas en la precandidatura que es resultado de todas las acciones que relvamos desde antes. Hace más de dos años estamos constituyendo un partido de línea federal. A nivel nacional se está formando un partido que se llama Igualar. Nosotros en Chubut, un grupo de militantes peronistas, radicales, nos hemos juntado con la necesidad de formar nuevos partidos para la gente que no se siente cómoda. Hemos decidido constituirlo a nivel provincial y estamos avanzados", dijo.

Asimismo, Comparada agregó: "Hace mucho tiempo que tengo un proyecto. En 2015 lo elaboré, pero fue bastante prematuro. Eso no fue una limitante para qe elabore una serie de proyectos muy interesantes que de aquel tiempo a hoy lo fui perfeccionando. Tengo muchísimos proyectos".

Con respecto a los proyectos: "Muchos son relacionados al turismo, pero me interesa mucho la salud. Con un grupo de gente hicimos una combinación entre el turismo y la salud, que es muy primordial y el municipio se tiene que entrometer. En el trabajo tenemos ideas renovadoras que vamos a estar presentando. Tengo militantes que me acompañan, en el deporte está Diego Di Prinzio; estamos trabajando en Cultura y Medio Ambiente que nos interesa mucho, yo siempre fui un gran militante. Tengo muchas propuestas en el ámbito comercial", dio a conocer.

A su vez, consideró que hay que revisar impuestos: "Hay varios impuestos para revisar, que están repetidos. Hay que hacer una revisión general de los impuestos que pagamos los privados, autónomos e independiente porque muchas veces nos han ahogado. He podido ver que inclusive en épocas de desgracia comercial se han ofrecido créditos, cuando en realidad necesitábamos que quiten impuestos para subsistir. En el ámbito comercial propongo que hagamos una revisión general", sostuvo.

"Hemos desglosado la factura de servicios y se pueden hacer mejores. No con el cobro de la factura de luz, sino que desde el municipio hay cuestiones que se incrementan a a factura y nos hemos encontrado con gente que le cortan la luz, siendo que el valor de la factura en energía eléctrica es menor", añadió.

Los impuestos hay que pagarlo, no estoy diciendo que no, pero hay que revisarlos para beneficios del contribuyente que no perjudique las arcas del municipio.

Sobre el ánimo de la gente con los políticos, consideró que "en la comunidad hay desgano y desilusión de la clase política. La comunidad ve que, a poco de asumir, el intendente se presenta para senador y no le gustó. Le hace muy mal a la clase política ver que el intendente se pelea con su secretario coordinador y tiene una interna con él. Considero que hace mal que un intendente se pelee con otro y es muy malo que cuando llegan las elecciones, se saquen temas que supuestamente le interesan como la Carta Orgánica y después no se habla más por un tiempo largo".

Siguiendo con el tema de la Carta Orgánica, manifestó: "Es importante porque limita la cantidad de periodo de tiempo que tiene que estar el intendente, que es importante por una cuestión de alternancia en el poder. Un gobierno se atornilla y pierde ganas, se olvida de las cuestiones esenciales. Vamos a ofrecer dinamismo diferente a la actividad política. Vamos a tratar de resolver los problemas a la gente mucho más rápido".

"Tratemos de hacer política diferente. Los dueños de la política tenemos que ser los ciudadanos civiles. Es un derecho. Si nosotros lo queremos cambiar, tenemos que animarnos a participar sin pedirle permiso a nadie".

Por último, expresó: "Quiero comentar a la comunidad que todo lo que hacemos lo pagamos de nuestro bolsillo. Es un deseo de contribuir a la participación política. Tenemos contactos, pero no estamos en función de gobierno así que lo pagamos nosotros y no contamos con recursos públicos. Me pueden ver en la pizzería o llamarme por teléfono. Vamos a tener una reunión pública, donde informaremos cómo puede participar la gente".