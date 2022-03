El Senador Nacional, Ignacio Torres, estuvo presente en la apertura de Sesiones de la Legislatura de Chubut este miércoles en la capital provincial y explicó lo suedido en el Congreso de la Nación.

En este marco dialogó con los medios respecto a lo que sucedido el martes en el Congreso de la Nación, mientras el Presidente, Alberto Fernández llevaba adelante el el discurso de apertura de sesiones y los representantes del Bloque de PRO se ausentaron del lugar.

Torres aseguró que "vimos un presidente muy debilitado. Le habló a la tropa propia con un discurso revanchista, en vez de hablarle a los argentinos".

Y agregó que: "Le habló a Cristina y a Máximo. Fue un mensaje confuso y antagónico. No hay un reglamento de Cristina y otro del congreso. Es peligroso que el partido oficialista en el legislativo haga lo que quiere".

"El problema no es con la oposición, sino que no puede contener su propia tropa. El quiebre fue cuando no nos dieron la palabra y es una obligación", destacó el legislador nacional.

Por último el Senador afirmó que "no podemos permitir que se censure a una parte de representación parlamentaria".