No es de hablar mucho, pero cuando habla… están todos calladitos y atentos.

Es que sus antecedentes avalan lo que dice. ¿Quién puede poner en tela de juicio su capacidad como profesor, en lo deportivo y sobre todo en lo social? Sin dudas que se quiere desviar el foco del tema principal, que es el maltrato que recibió la profesora Cristina Campos, pero todos hablan que si ficha o si no ficha, si cumple o si no cumple las horas de trabajo.

Darío “Lalo” Ríos, Campeón Argentino de Montaña; Darío “Lalo” Ríos, Campeón Argentino de Maratón; Karina Neipán, mundialista en el Maratón de Rusia; Eulalio “Coco” Muñoz terminó en la posición 30 del Maratón de los últimos juegos Olímpicos.

¿En serio el problema es si ficha o no ficha? ¿Alguien medianamente sensato puede considerar que con 18 horas semanales se pueden tener terribles resultados en lo deportivo? Y además están los otros resultados, tanto o más importantes que todas las medallas de oro juntas, el sacarlos de la calle, el motivarlos a la practica del deporte, a quitarles los vicios, al tener una mejor calidad de vida.

Esto lo promueve Rodrigo Peláez y Cristina Campos, fundadora de la Escuela Awkache. Cristina Campos ingresó ad honoren gracias a una resolución firmada por Mariela Sánchez Uribe, quien por entonces era Secretaria de Deportes. Esta misma resolución no quiere ser prorrogada por Jorge Maciel (Director de Deportes) quien además la hizo llorar tras una triste reunión.

“Tanto Mariela Sànchez Uribe como en su momento Matías Tacceta autorizaron este ingreso, y esta nueva gestión dijo que no, que no puede trabajar” destacó el entrenador olímpico a RED 43. "Hay mucha incoherencia en esto, Antes le permitían trabajar cuando yo estaba en los Juegos Olímpico para que yo no haga ningún problema y ahora no".

"Antes me hacían un reconocimiento y hoy (por ayer) fueron con un carpetazo a la municipalidad para intentar de que me saquen".

"De ninguna manera voy a retroceder, porque voy a defender a mi compañera y sobre todo voy a defender mis principios", destacó además.

