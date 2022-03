El actual coordinador de gabinete en Trelew, sostuvo en declaraciones a Radio 3 que “el Frente de Todos fue consolidado para un proyecto político que tiene plena vigencia, y que la discusión no pasa por si está o no Cristina. Hoy la obligación del Frente de todos es gobernar, tratar de solucionar el problema de la inflación, la energía, de que tengamos gas a un precio razonable todo el año, que si van a subir las tarifas, no nos excedamos, que no pongamos 3.600% de aumento en las tarifas como nos puso Macri, que tengamos paritarias libres, que los trabajadores puedan discutir su salario y que los salarios puedan ganarle a la inflación”.



El funcionario aseguró que “esos son los objetivos, el resto de la discusión política de reacomodamiento de un movimiento como es el peronismo, mas sus aliados, lo vamos a tener permanentemente, lo que no puede suceder es quitarle posibilidad de movimiento a un gobierno para que mueva las piezas que debe mover para que la política funcione, eso es otra cosa y creo que todos estamos bregando para que eso no suceda”.



“Discusiones sobre posicionamientos políticos y como se discute el poder dentro del peronismo, que ha sido el partido con más vocación de poder en los últimos 70 años y que lo ha administrado de la mejor forma, me parece que es algo normal y natural. A veces esto es amplificado por grupos de medios que no pertenecen al proyecto político, que han perdido el manejo de la Argentina en sentido político, que han ganado muchísimo dinero y quieren seguir ganando a costa de lo que sea. Entonces a veces generan una discusión, que a veces existe, pero no tiene la amplitud con la que la muestran estos medios” finalizó Yauhar.