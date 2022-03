La fiscal María Bottini, dialogó con Red43 sobre el fallo vinculado al hecho de violación grupal registrado en Playa Unión en septiembre de 2012.

Cabe recordar que, el tribunal absolvió a los tres jóvenes acusados de abuso sexual grupal contra una joven, menor de edad en 2012, por "falta de pruebas" y por el beneficio del principio de inocencia.

Al respecto, indicó que "estamos trabajando en el recurso ante el Superior Tribunal frente a las tres condenas. No estamos de acuerdo; no compartimos los fundamentos del fallo".

En este marco, adelanto que el próximo 28 de marzo se conocerán los fundamentos extensos: "lo del sábado pasado fue veredicto, los fundamentos resumidos. Desde ahí vamos a analizar la sentencia y presentar nuevos recursos. Hay que esperar qué resuelve el Superior Tribunal".

"La duda era si había o no consentimiento por parte de la víctima. El Tribunal entendió que no estaba claro. Nosotros tenemos una postura diversa; entendemos que el consentimiento tiene que ser inequívoco y asertivo. No se puede presumir el consentimiento. No se puede consentir bajo el efecto del alcohol y las drogas"