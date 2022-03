La fiscal Dra. María Bottini lleva adelante hace meses la causa por usurpación, desobediencia y daños agravados en Monte Bianco que tiene como imputado al señor "Yiyo" Simeoni. Hoy se conoció que la pena puede ser de 8 años de prisión.

La Dra. Bottini comentó que "son tres hechos diferentes" y explicó en qué se basa la acusación. "Uno es el delito de usurpación por clandestinidad o abuso de confianza. El señor Simeoni podía usar una porción de tierra y ocupó 17 hectáreas más teniendo en cuenta que eran cercanas y es un lugar de difícil acceso con ninguna autoridad que pueda controlar".

"Por otro lado, es una desobediencia porque fue notificado en 2013 y continuó hasta el año pasado. Fue notificado de que no podía construir un centro de Esquí y construyó pistas, senderos y lo necesario para que sea el parque de nieve", agregó Bottini.

Sobre los daños, expresó: "El daño agravado, relativo al desmonte de la tala de especies nativas que es una cantidad bastante considerable. Tiene que ver con una inspección de Bosques y nos pone en conocimiento. Por el lugar y la especie, por más que hubiese pedido autorización no se la hubieran dado porque el impacto ambiental es muy grande en estos casos y no se dan autorizaciones para este tipo de tareas".

Asimismo, dio a conocer: "Ahora, ellos tienen la posibilidad de ofrecer pruebas o efectuar algún descargo. A nosotros nos queda recolectar algunas cuestiones más, pero no demasiado. Después ver si el caso vamos a pedir que vaya a juicio o no. Primero vamos a ver si hay alguna actividad por parte de la defensa. Son 6 meses como máximo".

Por último, Bottini se refirió a la posible condena máxima que podría darse: "Se suman las penas máximas y podría ser de 8 años de prisión. De todos modos suena desproporcionado .La situación de Simeoni es particular porque tiene una condena anterior por usurpación en suspenso. Por lo que, aunque tenga una pena de un año, tendría que ser de efectivo cumplimiento. Por su edad no sería en un lugar de detención, sino en un domicilio. Falta mucho y habría que ver qué actividad toma la defensa. Una vez que el caso pase a juicio oral, ver si existe condena o no por estos hechos".