En este sentido, la responsable de educación en Chubut, dijo "Ya tenemos todos los informes preparados, así que ahí estaré conversando con los Diputados, agradeciendo algunas cosas, como por ejemplo el presupuesto, que ya lo he dicho, hemos tenido un aumento presupuestario que nos permitió dotar de cargos a escuelas que lo estaban pidiendo hace mas de cuatro años, sobre todo en el nivel secundario con la ampliación de la matricula".

"Ésta es otra cuestión que da la pauta que los chicos están en las escuelas porque tuvimos que realizar 16 aperturas de primer año que no estaban previstas, así que asignamos presupuesto a eso también" dijo Perata.

"Así que en principio, por un lado voy a ir a expresarles y a contarles como he ejecutado lo que ellos han votado en el marco del presupuesto y después a responder todas las preguntas que tengan respecto a las decisiones que se toman en el Ministerio de Educación, que nunca son arbitrarias ni infundadas y que obedecen al ordenamiento del sistema educativo".

ESTADO DE LAS ESCUELAS

"La falta de mantenimiento no es de hace dos años, viene de hace muchos años atrás, quienes transitamos el sistema lo sabemos y las intervenciones integrales que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura, que son duraderas, no son parches, y requieren su tiempo. Tenemos un grupo muy chiquito, que no llegan a doce las escuelas que aún continúan algunas obras. A fin de marzo estamos terminando con muchas de las obras" finlaizó la Ministra de Educación.