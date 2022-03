Miguel Castro, exministro coordinador de gabinete en el año 2013, asumirá mañana martes como nuevo Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut.

En la mañana de este lunes, dialogó con Red43 sobre el lineamiento de trabajo que implementará, cómo se conformará la cúpula policial y cómo se trabajará con el Centro de Monitoreo de Esquel.

En principio, detalló que tiene una relación personal con el Gobernador Mariano Arcioni desde hace ya un tiempo: "me llamó, me convocó y por supuesto acepté este nuevo desafío en virtud de la necesidad que existe que todos pongamos un granito de arena en la cuestión".

"El ministerio fija la política de seguridad y hace la articulación con los estamentos que tienen que cumplir tareas en pos de lograr objetivos de seguridad", aclaró Castro, marcando la importancia de lo que es el equipamiento de Policía y el diseño de lo que es la política de seguridad de la provincia.

Al ser consultado por la conformación de la cúpula policial; destacó que no va a haber cambios: "no es bueno hacer el desplazamiento de la cúpula en tan corto tiempo; no tengo cuestionamientos, asique continiuará".

"En la región se requiere mucha presencia policial. No nos sirve esclarecer un hecho luego de que ocurre. La idea es que no ocurra. Tiene que haber una policía amigada con el vecino, que cuente con la colaboración de la gente y que esté presente en la calle"

En este marco, también hizo referencia a la importancia de articular con instituciones acerca de cuestiones de seguridad: "esto implica lo social, municipios y la actividad judicial".

"El Centro de Monitoreo tiene que estar funcionado", fue otras de las afirmaciones que expresó el futuro ministro, agregando que se harán los ajustes que se tengan que hacer: "funcionará a pleno, como corresponde".